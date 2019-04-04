РБК составил рейтинг самых популярных в России франшизРБК 00:01

Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров. Если этот показатель у двух разных торговых марок совпадает, тогда более высокое место занимает та франшиза, которая лидирует по общему числу контрактов (см. доп. информацию в таблице).

Армия и оружие В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.

Экономика Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Шоу-бизнес Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.

Политика Семья челябинского врио губернатора не имеет своего бизнеса Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не имеет своего бизнеса.

Происшествия Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.

Экономика Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.

Происшествия В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Кино Вышел трейлер сериала Николаса Виндинга Рефна Вышел стилистически безупречный трейлер сериала "Слишком стар, чтобы умереть молодым" (Too Old to Die Young) датского призера Николаса Виндинга Рефна ("Неоновый демон", "Драйв"), ценителя тяжело нависающих пауз, неона, кровавых подсветок и вообще эстета хоть куда.

Экономика Названы сроки введения в России новых налогов В Минфине отметили, что перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс не ранее 2021 года даст налогоплательщикам и налоговым органам достаточно времени для адаптации к новым правилам.

Общество Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление супруги Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter ответил на оскорбление Конора Макгрегора в адрес супруги.

Общество Роскачество подвело итоги исследования минтая Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).

Футбол Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.

Происшествия В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».

Кино Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию. Об этом заявили РИА Новости в посольстве нашей страны в республике.

Космос Ученые обнаружили облако обломков от сбитого Индией спутника Скандинавские ученые с помощью радара, расположенного в норвежском Тромсе, обнаружили облако обломков от сбитого Индией 27 марта собственного военного спутника, сообщил сетевой ресурс radio-science.net.

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.

Общество Галицкий назвал три причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.

Происшествия Обыски в минздраве Якутии: расследуется деятельность ООО «Мед-Фуд» В министерстве здравоохранения Якутии представители правоохранительных органов изымали документы и цифровые носители министерства, которые могут иметь значение для уголовного дела, касающегося деятельности ООО «Мед-Фуд».

Происшествия Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.