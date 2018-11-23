Экономика

Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен на товары
ТАСС
14:19

Mail.ru Group сообщила о закрытии сервиса "Товары Mail.ru", который позволяет сравнивать цены на товары на различных интернет-площадках. Сервис будет закрыт 24 декабря этого года, следует из информации, размещенной на сайте "Товаров Mail.ru".
ТАСС14:19

Подробнее о событии

Mail.ru Group закроет один из сервисов

Национальная служба новостей14:27

Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен на товары

ТАСС14:19

Mail.ru Group закрывает сервис по сравнению цен на товары

Rambler News Service13:53

РБК сообщил о решении Mail.ru Group закрыть сервис сравнения цен

Ведомости13:52

Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен

РБК12:40

Mail.R u закроет свою площадку для сравнения цен на товары

DP.RU13:01
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Энергетика

Цены на нефть марки Brent опустились ниже 59 долларов

Обновлено в 13:41
Энергетика

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн

«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 14:29
Экономика

Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине

Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено в 14:02
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых

Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.
Обновлено в 12:38
Экономика

Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках

«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено в 14:04
Экономика

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера.
Обновлено в 12:58
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»

Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 12:00
Экономика

ЦБ: ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку «Российский капитал»

Ранее сообщалось, что "Российский капитал" просит ДОМ.РФ докапитализировать банк на 22,9 млрд рублей.
Обновлено в 11:57
Финансы

Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка

Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено в 10:11
Экономика

Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино

Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено в 13:06
Экономика

ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:02
Экономика

Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии

Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund, говорится в статье со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:14
Экономика

Почему метод «альтернативной котельной» защищает от скачка цен

Тарифообразование по методу "альтернативной котельной" означает качественное и надежное теплоснабжение для потребителя, а для инвестора — стабильность, заявил Королев.
Обновлено в 12:36
Экономика

Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год

Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
Обновлено в 08:09
Экономика

Регионы попросили Путина исключить рост цен на жилье из-за эскроу-счетов

Регионы попросили президента принять меры, чтобы исключить рост цен на рынке долевого строительства после вступления в силу закона об эскроу-счетах.
Обновлено в 12:34
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