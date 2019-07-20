Экономика

РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акцийВедомости 11:58

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.
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с чего всё началось

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
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РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций

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