С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть "Лента", рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети "ВкусВилл" примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким.

с чего всё началось

Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.

РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах

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