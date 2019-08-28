Экономика
ВедомостиРБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
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с чего всё началось
С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть "Лента", рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети "ВкусВилл" примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким.РБК09:20
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Политика
Гройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины.
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Кино
Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым
Еще в начале этого года уральский режиссер Егор Баранов представил мировую премьеру своего научно-фантастического фильма «Аванпост» на престижном кинофестивале Cinequest в Сан-Хосе.
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Баскетбол
Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Испанию
28 августа в преддверии ЧМ-2019 мужская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо со счетом 74-55 (21-21, 11-6, 27-13, 15-15).Очевидно подопечные Сергея Базаревича желали реабилитироваться за блеклую игру в прошлом матче с аргентинцами, поэтому играли в полную силу.
МонаВиста 10:58
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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РИА Новости вчера в 15:06
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Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
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Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
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Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Наука
Ученые предрекают исчезновение человечества в 2050 году
Изменение климата Земли ведет к глобальной катастрофе и гибели всего человечества.
ToDay News Ufa 17:25
Технологии
Telegram намерен выпустить собственную криптовалюту Gram
Telegram намерен в скором времени выпустить собственную криптовалюту Gram. Об этом стало известно изданию The New York Times.
UfacityNews.ru 15:01
Теннис
Киргиос объяснил, почему обвинил ATP в коррупции
Австралийский теннисист Ник Киргиос объяснил, что неправильно подобрал слова, когда обвинил ATP в коррупции.
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Космос
SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
Новая стартовая площадка компании SpaceX в районе Бока-Чика в штате Техас стала местом испытания космического аппарата Starhopper.
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Происшествия
В Китае обрушился шестиэтажный дом
В городе Шэньчжэнь в Китае произошло обрушение жилого шестиэтажного дома, сообщил телеканал ABC News.
Экономика сегодня 19:10
Происшествия
Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях
Организованная группа неизвестных в среду вечером ворвалась в московский Театр.doc и сорвала спектакль "Выйти из шкафа", посвященный проблемам современных российских геев, сообщила режиссер Анастасия Патлай "Интерфаксу".
Интерфакс 15:19
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«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском вчера в 10:29
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«Урал» вернется к выпуску «бескапотника» с кабиной от Iveco
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Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
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Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
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Общество
Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь
Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
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Новорожденный ребенок умер из-за аномально большого мозга
Доктора объяснили, что у Симпсон развился сепсис, из-за чего ее мозг воспалился, увеличился в размере и повредил череп.
Lenta.ru 19:05
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Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа
Какое-то время Маша была счастлива с мужем – отцом ее ребенка Парвизом Ясиновым.
Телепрограмма 10:43
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Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
Российская газета 13:35