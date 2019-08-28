Рост популярности авокадо привел к тому, что в августе 2019 года потребители заметили сезонный дефицит этого фрукта: в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а доступная продукция оказалась либо низкого качества, либо выросла в цене.

с чего всё началось

Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.

РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Шоу-бизнес Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд» Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил журналистам главные отличия "настоящих звезд" эстрады от таких желающих выделиться любой публичных личностей, как телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова, сообщает "Вечерняя Москва".

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Авто BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6 BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.

Футбол Президент «Ромы» одобрил возможный трансфер Тайсона Президент римской «Ромы» Джеймс Паллотта одобрил возможное приобретение бразильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, утверждает Corriere dello Sport.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Армия и оружие СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом.

Общество В затопленном Приморье ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.

Происшествия На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Здоровье Медики рассказали об опасности употребления орехов Эксперты рассказали, что неумеренное потребление такого полезного продукта, как орехи, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Армия и оружие Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

Экономика Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.

Транспорт Летний трафик по Крымскому мосту увеличился на 8,5 процента Летом 2019 года автомобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента.

Общество Из гимназии Екатеринбурга массово уволились учителя В Екатеринбурге из гимназии № 108 летом уволились сразу десять учителей.

Политика Болтон оценил свой визит на Украину Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.

Политика Болтон рассказал о позиции Путина по вопросу возвращения в G7 Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что возвращение России в группу G7 не является самоцелью для президента Владимира Путина.

Технологии Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.

Футбол «Марсель» в скандальном матче победил «Ниццу» «Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.