Экономика
ВедомостиРБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
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Рост популярности авокадо привел к тому, что в августе 2019 года потребители заметили сезонный дефицит этого фрукта: в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а доступная продукция оказалась либо низкого качества, либо выросла в цене.РБКвчера в 09:20
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