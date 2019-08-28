Экономика
ВедомостиРБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
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с чего всё началось
С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть "Лента", рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети "ВкусВилл" примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким.РБКвчера в 09:20
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Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике планируется появление четырёх особых экономических зон.
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RT на русском 02:31
Авто
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Кино
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Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Независимая газета 26 августа в 12:26
Общество
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Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
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В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Технологии
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Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
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Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
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Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
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РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
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В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.
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Политика
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Общество
Православные отмечают Ореховый Спас
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Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество
Набережную Хабаровска закрыли из-за подъема воды в Амуре
Городскую набережную в Хабаровске закрыли в четверг из-за высокого уровня воды в Амуре, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
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В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
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На Украине начинает работу новая Рада
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Политика
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Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.
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Путин переместил представительство президента в ДФО на остров Русский
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на остров Русский.
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