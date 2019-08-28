Экономика

News.ruNews.ruТорговые сети заявили о дефиците авокадо в России

Российские торговые сети столкнулись с проблемой перебоя поставок авокадо, который произошёл из-за смены сезонного поставщика. При этом за последние годы спрос на данный плод существенно вырос.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Торговые сети столкнулись с нехваткой авокадо

С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть "Лента", рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети "ВкусВилл" примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким.
РБКвчера в 09:20

Подробнее о событии

Эксперт: «Идеальный шторм на мировом рынке авокадо»

BFM.ruвчера в 12:14

В Москве в августе возник дефицит авокадо

Москва 24вчера в 15:00

В Москве в августе возник дефицит авокадо

Интерфаксвчера в 14:07

РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах

Ведомостивчера в 12:53

Россия столкнулась с дефицитом авокадо

Взгляд.рувчера в 13:09

Как мода на авокадо, киноа и спаржу меняет нашу жизнь

РБКвчера в 11:36

Торговые сети заявили о дефиците авокадо в России

News.ruвчера в 10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

РБК вчера в 06:24
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»

7Дней.ру вчера в 10:00
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Происшествия

Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Происшествия

Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину

Газета.Ru 03:07
Политика

Луценко написал заявление об увольнении с поста генпрокурора

Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
RT на русском 04:44
Экономика

Во 2-м квартале выручка АФК «Система» выросла на 9,6%

Лесопромышленный холдинг Segezha Group во 2-м квартале нарастил выручку на 17,2% - до 15,5 млрд рублей, OIBDA компании увеличилась на 44,8% и составила 3,8 млрд рублей.
Финмаркет 04:54
Происшествия

В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь

Московский Комсомолец 05:08
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол

Титов считает, что в матче «Спартак» — «Зенит» будет много голов

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс 05:25
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины

Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Политика

Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06
Путешествия

Летний трафик по Крымскому мосту увеличился на 8,5 процента

Летом 2019 года автомобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента.
Российская газета 03:13
Автоспорт

Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя

Советский спорт 04:51
Футбол

Александр Самедов возобновил карьеру

Российская газета 01:32
Наука

В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков

На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today 02:32
Космос

Маск назвал сроки первого орбитального полета корабля SpaceX Starship

Ruposters.ru 05:05
Политика

Медведчук заявил об отсутствии решения по обмену Сенцова

Глава политсовета партии Украина "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Москва и Киев еще не назначили окончательной даты обмена заключенными, в том числе нет решения относительно осужденного за терроризм Олега Сенцова.
Газета.Ru 04:38
Происшествия

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Армия и оружие

Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль

Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Финансы

Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти

В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Здоровье

Главврачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы

Вести.Ru 02:35
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Происшествия

В Новосибирске продолжится реконструкция обрушившейся насосной станции

Реконструкция насосной станции в Новосибирске, стена которой рухнула в среду, продолжится, но ее проект может быть скорректирован.
ТАСС вчера в 22:43
Политика

В Крыму ответили на условие Волкера для возвращения России в G8

В Крыму оценили слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который ранее в качестве условия возвращения России в G8 назвал «уход» Москвы с полуострова.
ТК Звезда вчера в 05:09
Политика

Россия и Индия решили вопрос с оплатой за поставку С-400

Газета.Ru 05:17
Политика

В России нашли способ разогнать вертолёт до 600 км/ч

RT на русском 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное