С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть "Лента", рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети "ВкусВилл" примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким.

с чего всё началось

Российские торговые сети столкнулись с проблемой перебоя поставок авокадо, который произошёл из-за смены сезонного поставщика. При этом за последние годы спрос на данный плод существенно вырос.

Торговые сети заявили о дефиците авокадо в России

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