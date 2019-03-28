РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудниковКоммерсантъ 01:54

Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.

с чего всё началось

Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек. По словам господина Шувалова, оптимизация штата завершится в мае 2019 года.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.

Политика Лукашенко уволил министра сельского хозяйства из-за грязного коровника На месте Лукашенко принял решение об увольнении руководителей области и района, а также своего помощника по региону.

Армия и оружие Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ спущена на воду в Петербурге В Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" 28 марта на воду спустили первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка", предназначенную для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский".

Общество Онищенко объяснил расхождение в зарплатах в башкирском роддоме Первый зампред комитета по образованию и науке в эфире НСН рассказал, как рассчитываются зарплаты медиков.

Армия и оружие США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников, рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.

Политика Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.

Происшествия Защита Абызова обжалует его арест Защита экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова обжалует решение суда заключить его под арест по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис, передает корреспондент РБК.

Политика Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.

Экономика Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Политика Володин назвал самый важный из принятых Госдумой в марте законов Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кино Попытку запрета фильма Лунгина прокомментировали в Минкульте Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала инициативу сенатора Игоря Морозова, предложившего запретить фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина о советских солдатах в Афганистане.

Общество ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.

Общество Минобрнауки предложило ИНИОНу отказаться от прав на сгоревшее здание Права на библиотеку Начальник "Дирекции единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту" (ДЕЗ) министерства науки и высшего образования Герман Иванов предложил Институту научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) отказаться от прав застройщика на сгоревшее в 2015 году здание по адресу Нахимовский проспект, 51/21 на время реконструкции.

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Гаджеты Samsung показала на видео испытания складного смартфона Galaxy Fold Ранее представители Samsung заявили, что продажи этого смартфона на территории США должны будут начаться уже 26 апреля.

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Здоровье Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.

Транспорт Ryanair откроет круглогодичные рейсы из Лаппеенранты в Будапешт Ирландский лоукостер Ryanair перенесла круглогодичные рейсы в Будапешт из финского Тампере в Лаппеенранту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Спорт Отец Загитовой не смотрел прокат дочери на чемпионате мира Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, которая стала чемпионкой мира в Сайтаме, отметил, что не смотрел выступление дочери.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Финансы Denizbank может быть продан в первых числах апреля Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.

Экономика Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.

Общество Глава Якутии ограничил трудовую деятельность мигрантам Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете трудовую деятельность иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.