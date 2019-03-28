Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудниковКоммерсантъ 01:54
Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек. По словам господина Шувалова, оптимизация штата завершится в мае 2019 года.
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Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.РБК00:00
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