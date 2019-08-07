Экономика

РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручкиВедомости 02:46

«Малвин системс» отчитался в «СПАРК-Интерфакс» о 107%-ном росте выручки (1,7 млрд руб. по итогам года), «Сигнатек» – о 67% (740,8 млн руб.), у «Основы лаб» она выросла почти на четверть – до 996,6 млн руб. «Техаргос» свои финансовые показатели за 2018 г. не раскрыл.
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с чего всё началось

Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).
РБК00:25

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Российские производители прослушки рассказали о многомиллиардных доходах

URA.Ru03:30

Производители прослушки в России отчитались о резком росте доходов

БИЗНЕС Online03:21

Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

РБК00:25

Выручка компаний, производящих оборудование для «закона Яровой», выросла втрое

Дождь02:22

Производители прослушки увеличили прибыль до 300% после «закона Яровой»

Forbes02:19

Производители техники по «закону Яровой» нарастили выручку до 300%

Полит.ру00:46

РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки

Ведомости02:46
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Футбол

Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома, перешедшего этим летом за 40 млн евро из «Барселоны» в «Зенит», прокомментировал шумиху вокруг якобы расистского баннера, появившегося на «Вираже» во время матча с «Краснодаром» (1:1). Британский таблоид The Sun заявил, что фанаты не приняли футболиста, а сам игрок уедет из Петербурга уже зимой.
Обновлено в 02:13
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом

Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа

Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа, в столицу придут ливни и сильный ветер.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов

Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Долгопрудном автобус насмерть сбил двух пешеходов

Водитель автобуса насмерть задавил двух пешеходов в подмосковном Долгопрудном.
Обновлено в 03:32
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Обновлено в 03:07
Происшествия

Российские туристы попали в аварию в Турции

Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.
Обновлено в 03:37
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.
Обновлено в 03:39
Общество

ВЦИОМ: доля имеющих кредиты россиян сократилась до 51%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты, при этом большинство респондентов (84%) не планируют брать кредит или совершать покупку в кредит в ближайшие полгода.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек

Обновлено в 03:21
Авто

Появились фото старых «Жигулей» с АКПП от General Motors

ВАЗ-2103, оснащенный трехступенчатой автоматической трансмиссией от General Motors, недавно появился в бельгийском музее Abarth Works Museum.
Обновлено в 02:43
Культура

На Плотинке пройдет посвященный Уралу фестиваль, на котором выступят «Сансара» и Миша Козырев

7 сентября на Плотинке пройдет фестиваль «Скованные одной цепью», на котором выступят группа «Сансара» и музыкальный критик Миша Козырев.
Обновлено в 02:40
Общество

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Автомобиль взорвался в Магнитогорске

Автомобиль взорвался в Магнитогорске.
Обновлено в 03:29
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой

Обновлено в 02:53
Здоровье

Минздрав насчитал тысячи случаев онкозаболеваний из-за вредной работы

По словам исследователей, порядка 12 тысяч случаев онкозаболеваний в России связаны с профессией, однако признаются лишь 30 из них.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом

Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В аэропорту Черногории повредили российский Boeing

Ведомство выяснило, что перевозчик задержал рейс 4 августа по причине повреждения воздушного судна Boeing 737-800 наземными службами аэропорта «Тиват», говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 01:15
Технологии

МТС создаст структуру для производства и распространения видеоконтента

Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:51
Общество

Росстат назвал основные причины незанятости граждан

Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Политика

Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие

Киев срочно стянул войска под Мариуполем для вторжения в Донбасс

Украинская армия готовится к крупномасштабным боевым действиям против Донецкой народной республики и формирует подразделения на мариупольском направлении.
Обновлено в 02:39
Наука

Робот-медуза совершил первое плавание

Обновлено в 02:49
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Алишер Усманов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и меценат узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. Продолжительное время является одним из богатейших бизнесменов РФ и одним из богатейших жителей Великобритании, по данным соответствующих рейтингов.
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