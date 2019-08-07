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с чего всё началось

«Малвин системс» отчитался в «СПАРК-Интерфакс» о 107%-ном росте выручки (1,7 млрд руб. по итогам года), «Сигнатек» – о 67% (740,8 млн руб.), у «Основы лаб» она выросла почти на четверть – до 996,6 млн руб. «Техаргос» свои финансовые показатели за 2018 г. не раскрыл.

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