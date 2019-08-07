Экономика
РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручкиВедомости 02:46
«Техаргос» свои финансовые показатели за 2018 г. не раскрыл. «Норси-транс» также официально не раскрывает свои финансовые показатели, однако гендиректор и акционер этой компании Сергей Овчинников рассказал изданию, что в 2018 г. выручка выросла на 50% к 2017 г. и составила 2,7 млрд руб.
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с чего всё началось
Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).РБК00:25
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