Экономика

РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручкиВедомости 02:46

«Техаргос» свои финансовые показатели за 2018 г. не раскрыл. «Норси-транс» также официально не раскрывает свои финансовые показатели, однако гендиректор и акционер этой компании Сергей Овчинников рассказал изданию, что в 2018 г. выручка выросла на 50% к 2017 г. и составила 2,7 млрд руб.
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с чего всё началось

Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

В 2018 году вступили в силу положения так называемого закона Яровой, значительно увеличившие объемы информации, которую операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить и предоставлять по требованию правоохранительных органов.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:51, Вашингтон
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