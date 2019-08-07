Экономика

РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручкиВедомости 02:46

«Техаргос» свои финансовые показатели за 2018 г. не раскрыл. «Норси-транс» также официально не раскрывает свои финансовые показатели, однако гендиректор и акционер этой компании Сергей Овчинников рассказал изданию, что в 2018 г. выручка выросла на 50% к 2017 г. и составила 2,7 млрд руб.
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с чего всё началось

Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).
РБК00:25

Подробнее о событии

Выручка компаний, производящих оборудование для «закона Яровой», выросла втрое

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Производители прослушки в России отчитались о резком росте доходов

БИЗНЕС Online03:21

РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки

Ведомости02:46

Российские производители прослушки рассказали о многомиллиардных доходах

URA.Ru03:30

Производители прослушки увеличили прибыль до 300% после «закона Яровой»

Forbes02:19

Производители техники по «закону Яровой» нарастили выручку до 300%

Полит.ру00:46

Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

РБК00:25
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