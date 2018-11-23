Общество

РБК: подрядчики ФСО причастны к хищениям при работах в Кремле
Коммерсантъ
02:53

РБК сообщает, что бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев рассказал следствию о расхищении средств на стройку и реставрацию 17 объектов с 2007 года.
Коммерсантъ02:53
с чего всё началось

В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»

Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев. РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры и ФСО.
РБКвчера в 23:00

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РБК: подрядчики ФСО причастны к хищениям при работах в Кремле

Коммерсантъ02:53

РБК: фигурант дела о хищениях в резиденции Путина рассказал об откатах при работах в Грановитой палате и Большом кремлевском дворце

Новая газета01:12

Обвиняемый в хищении бюджетных средств рассказал об откатах подрядчиков ФСО

Ведомости00:34

Кремль и Бочаров ручей: где еще воровали деньги фигуранты дела о хищениях на даче Путина

URA.Ru00:16

Подрядчики ФСО и Минкульта совершали хищения на стройках правительственных объектов

Эхо Москвы01:00

В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»

РБКвчера в 23:00

РБК узнал о причастности подрядчиков ФСО к хищениям при работах в Большом Кремлевском дворце

Дождьвчера в 23:41
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Общество

Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент

Эксперимент, в ходе которого депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, завершен.
Обновлено в 04:08
Общество

Голикова назвала главное условие для мотивации роста рождаемости

Льготная программа по ипотеке для семей является главным условием роста рождаемости в России, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 03:59
Транспорт

СМИ сообщили о рекомендации Минтранса приподнять пешеходные переходы

Минтранс направил региональным властям рекомендации по созданию приподнятых пешеходных переходов.
Обновлено в 04:10
Общество

В России предложили ввести должность психолога для учителей

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести должность штатного психолога для учителей в российских школах, сообщает RT.
Обновлено в 04:08
Общество

Верховный суд допустил изъятие единственного жилья у россиян-банкротов

Верховный суд (ВС) России постановил, что единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов.
Обновлено в 04:01
Общество

В Госдуме указали россиянам с дипломами на вакансии маляров и уборщиц

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием не хватит мест в нижней палате парламента, и напомнил о востребованности маляров и уборщиц.
Обновлено в 03:58
Общество

Верховный суд подтвердил законность сноса жилых домов в Кунцево

Жители района обратились в суд с просьбой признать постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года "Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы" недействующим со дня его принятия.
Обновлено в 04:06
Здоровье

Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн напомнил о правилах употребления глинтвейна для того, чтобы согреться.
Обновлено в 03:59
Общество

Представитель Церетели: «никто ничего не взыскал за снос пристроек»

Обновлено в 03:38
Общество

В Москве появится рейтинг киосков с шаурмой

Обновлено в 04:07
Общество

В Госдуме предложили запретить эвакуацию автомобилей с людьми в салоне

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей с людьми или животными внутри салона, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 04:02
Общество

Осужденный в США Ярошенко попросил о срочной медпомощи

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме, попросил предоставить ему срочную медицинскую помощь, об этом пишут Известия со ссылкой на письмо, отправленное им директору тюрьмы «Данбери».
Обновлено в 03:27
Общество

Проектирование третьей очереди ВСД началось в Петербурге

В Санкт-Петербурге приступили к проектированию третьей очереди Восточного скоростного диаметра (ВСД).
Обновлено в 04:10
Общество

Прилагательное «пенсионный» названо «Словом года-2018»

Прилагательное "пенсионный" и существительные "новичок" и "мундиаль" стали словами 2018 года.
Обновлено в 03:48
Общество

У школьника отобрали телефон из-за заставки с аниме

Пользовательница Twitter с ником «Это еще ничего» рассказала, что у её сына в школе отобрали телефон.
Обновлено в 03:28
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