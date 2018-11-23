Общество

РБК: подрядчики ФСО причастны к хищениям при работах в Кремле
Коммерсантъ
02:53

РБК сообщает, что бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев рассказал следствию о расхищении средств на стройку и реставрацию 17 объектов с 2007 года.
Коммерсантъ02:53
с чего всё началось

В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»

Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев. РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры.
РБКвчера в 23:00

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РБК: подрядчики ФСО причастны к хищениям при работах в Кремле

Коммерсантъ02:53

РБК: Подрядчики ФСО были причастны к хищениям при работах в Кремле

Эхо Москвы06:01

РБК: фигурант дела о хищениях в резиденции Путина рассказал об откатах при работах в Грановитой палате и Большом кремлевском дворце

Новая газета01:12

Обвиняемый в хищении бюджетных средств рассказал об откатах подрядчиков ФСО

Ведомости00:34

Кремль и Бочаров ручей: где еще воровали деньги фигуранты дела о хищениях на даче Путина

URA.Ru00:16

В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»

РБКвчера в 23:00

РБК узнал о причастности подрядчиков ФСО к хищениям при работах в Большом Кремлевском дворце

Дождьвчера в 23:41
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Общество

Питавшийся на прожиточный минимум депутат похудел на семь килограммов

Обновлено в 07:10
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность мошенников в интернете в преддверие международной акции «Черная пятница».
Обновлено в 07:07
Транспорт

Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы

Минтранс для повышения безопасности на дорогах предложил делать приподнятые пешеходные переходы, следует из методических рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 07:04
Общество

Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота

В Верховном суде (ВС) представители кредитора обратили внимание на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления своим единственным жильем.
Обновлено в 07:03
Общество

Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах

Обновлено в 07:09
Общество

Пользователи Telegram подали кассацию на отказ принять иск к ФСБ

Пользователи мессенджера Telegram подали в Верховный суд РФ кассационную жалобу на отказ принять их коллективный иск к ФСБ за требование о ключах шифрования переписки, сообщил руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.
Обновлено в 07:05
Общество

Бывшего главу московского «Яблока» задержали у кинотеатра «Соловей»

Бывший глава московского "Яблока" Сергей Митрохин сообщил, что его задержали сотрудники правоохранительных органов после "общественной инспекции" киноцентра "Соловей" на Красной Пресне.
Обновлено в 07:09
Общество

В Москве появится рейтинг киосков с шаурмой

Рейтинг киосков с шаурмой составят в Москве по результатам проверок, которые проводили в торговых точках активисты проекта «Безопасная столица».
Обновлено в 06:52
Религия

Одна из церквей храма Василия Блаженного открывается после реставрации

Сегодня, 23 ноября, в Москве на Красной площади после реставрации открывается одна из церквей храма Василия Блаженного (Покровский собор).
Обновлено в 07:12
Общество

В Югре неизвестный обстрелял ЛЭП, обесточив два поселка

Неизвестный обстрелял линию электропередачи в Сургутском районе ХМАО, из-за чего пришлось ограничивать энергоснабжение двух поселков, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия "Тюменьэнерго".
Обновлено в 07:04
Общество

Голикова назвала главное условие для роста рождаемости

Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 06:37
Здоровье

Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн напомнил о правилах употребления глинтвейна для того, чтобы согреться.
Обновлено в 07:00
Общество

В Госдуме указали россиянам с дипломами на вакансии маляров и уборщиц

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием не хватит мест в нижней палате парламента, и напомнил о востребованности маляров и уборщиц.
Обновлено в 07:07
Здоровье

На Урале онкологи впервые удалили двухкилограммовую опухоль ребенку

Уникальную для России операцию провели хирурги-онкологи свердловской больницы: они удалили двухкилограммовую опухоль 10-летней пациентке.
Обновлено в 07:12
Общество

На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей

Обновлено в 06:27
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Дача Президента Российской Федерации. Расположена в одноимённой лесопарковой долине в микрорайоне Новый Сочи Центрального района города Сочи Краснодарского края.
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