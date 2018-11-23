Общество
РБК сообщает, что бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев рассказал следствию о расхищении средств на стройку и реставрацию 17 объектов с 2007 года.
Коммерсантъ02:53
с чего всё началось
Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев. РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Общество
Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент
Эксперимент, в ходе которого депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, завершен.
Обновлено в 05:35
Общество
Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах
Министерство просвещения России поддержало идею введения в российских школах должности штатного психолога для учителей, которую высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Обновлено в 05:16
Общество
Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота
В Верховном суде (ВС) представители кредитора обратили внимание на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления своим единственным жильем.
Обновлено в 05:20
Транспорт
Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы
Минтранс для повышения безопасности на дорогах предложит делать приподнятые пешеходные переходы, следует из рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 05:39
Общество
Голикова назвала главное условие для мотивации роста рождаемости
Льготная программа по ипотеке для семей является главным условием роста рождаемости в России, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством
Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн напомнил о правилах употребления глинтвейна для того, чтобы согреться.
Обновлено в 05:37
Общество
В Госдуме указали россиянам с дипломами на вакансии маляров и уборщиц
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием не хватит мест в нижней палате парламента, и напомнил о востребованности маляров и уборщиц.
Обновлено в 05:39
Общество
В Москве появится рейтинг киосков с шаурмой
Обновлено в 05:39
Общество
Верховный суд подтвердил законность сноса жилых домов в Кунцево
Обновлено в 05:41
Общество
Петербург предложит регионам свой план реновации вместо московского
По мнению петербургских депутатов, ранее внесенный в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда повторяет положения московского законодательства о реновации и содержит существенные правовые пробелы.
Обновлено в 05:38
Общество
С каких пор и почему распродажи и скидки сводят нас с ума
23 ноября стартует масштабная распродажа "Черная пятница", с которой в США и Европе начинается сезон рождественских скидок — самое "горячее" время у торговцев.
Обновлено в 05:24
Общество
В Госдуме предложили запретить эвакуацию автомобилей с людьми в салоне
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей с людьми или животными внутри салона, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 05:27
Погода
В Магадане выпало около 70% месячной нормы снега за двое суток
Городские службы Магадана в первую очередь расчищают подъездные пути к социальным объектам – больницам, поликлиникам, детским сада и школам, оперативно убрать весь объем выпавшего снега не получается, сообщил РИА Новости представитель дорожного предприятия Магадана.
Обновлено в 05:13
Общество
«Хайли лайкли Пенсионный Новичок» стали словами 2018 года
Определены главные слова 2018-го года в России. Предварительные итоги года подвел портал «Словари ХХI века», передает ТАСС.
Обновлено в 05:41
Общество
На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей
Обновлено в 05:34