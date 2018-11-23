Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев. РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры.

с чего всё началось

РБК сообщает, что бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев рассказал следствию о расхищении средств на стройку и реставрацию 17 объектов с 2007 года.

РБК: подрядчики ФСО причастны к хищениям при работах в Кремле

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