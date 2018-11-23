Общество

РБК: подрядчики ФСО причастны к хищениям при работах в Кремле
Коммерсантъ
02:53

РБК сообщает, что бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев рассказал следствию о расхищении средств на стройку и реставрацию 17 объектов с 2007 года.
Коммерсантъ02:53
с чего всё началось

В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»

Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев. РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры.
РБКвчера в 23:00

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РБК: подрядчики ФСО причастны к хищениям при работах в Кремле

Коммерсантъ02:53

В деле о хищениях при строительстве в президентской резиденции Ново-Огарево появились еще полтора десятка объектов

Эхо Москвы05:03

РБК: фигурант дела о хищениях в резиденции Путина рассказал об откатах при работах в Грановитой палате и Большом кремлевском дворце

Новая газета01:12

Обвиняемый в хищении бюджетных средств рассказал об откатах подрядчиков ФСО

Ведомости00:34

Кремль и Бочаров ручей: где еще воровали деньги фигуранты дела о хищениях на даче Путина

URA.Ru00:16

В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»

РБКвчера в 23:00

РБК узнал о причастности подрядчиков ФСО к хищениям при работах в Большом Кремлевском дворце

Дождьвчера в 23:41
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Общество

Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент

Эксперимент, в ходе которого депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, завершен.
Обновлено в 05:35
Общество

Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах

Министерство просвещения России поддержало идею введения в российских школах должности штатного психолога для учителей, которую высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Обновлено в 05:16
Общество

Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота

В Верховном суде (ВС) представители кредитора обратили внимание на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления своим единственным жильем.
Обновлено в 05:20
Транспорт

Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы

Минтранс для повышения безопасности на дорогах предложит делать приподнятые пешеходные переходы, следует из рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 05:39
Общество

Голикова назвала главное условие для мотивации роста рождаемости

Льготная программа по ипотеке для семей является главным условием роста рождаемости в России, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 05:22
Здоровье

Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн напомнил о правилах употребления глинтвейна для того, чтобы согреться.
Обновлено в 05:37
Общество

В Госдуме указали россиянам с дипломами на вакансии маляров и уборщиц

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием не хватит мест в нижней палате парламента, и напомнил о востребованности маляров и уборщиц.
Обновлено в 05:39
Общество

В Москве появится рейтинг киосков с шаурмой

Обновлено в 05:39
Общество

Верховный суд подтвердил законность сноса жилых домов в Кунцево

Обновлено в 05:41
Общество

Петербург предложит регионам свой план реновации вместо московского

По мнению петербургских депутатов, ранее внесенный в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда повторяет положения московского законодательства о реновации и содержит существенные правовые пробелы.
Обновлено в 05:38
Общество

С каких пор и почему распродажи и скидки сводят нас с ума

23 ноября стартует масштабная распродажа "Черная пятница", с которой в США и Европе начинается сезон рождественских скидок — самое "горячее" время у торговцев.
Обновлено в 05:24
Общество

В Госдуме предложили запретить эвакуацию автомобилей с людьми в салоне

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей с людьми или животными внутри салона, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 05:27
Погода

В Магадане выпало около 70% месячной нормы снега за двое суток

Городские службы Магадана в первую очередь расчищают подъездные пути к социальным объектам – больницам, поликлиникам, детским сада и школам, оперативно убрать весь объем выпавшего снега не получается, сообщил РИА Новости представитель дорожного предприятия Магадана.
Обновлено в 05:13
Общество

«Хайли лайкли Пенсионный Новичок» стали словами 2018 года

Определены главные слова 2018-го года в России. Предварительные итоги года подвел портал «Словари ХХI века», передает ТАСС.
Обновлено в 05:41
Общество

На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей

Обновлено в 05:34
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