Подполковник ФСБ Марат Медоев, фигурировавший в расследовании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова о московском похоронном рынке, покинул свой пост. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердили три собеседника, близких к ФСБ.

с чего всё началось

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники. Господин Медоев был одним из фигурантов материала журналиста «Медузы» Ивана Голунова о рынке ритуальных услуг.

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