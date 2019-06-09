Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу ГолуноваМосковский Комсомолец вчера в 16:49

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
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Совместное заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Ивана Голунова

Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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