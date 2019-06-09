Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу ГолуноваМосковский Комсомолец вчера в 16:49
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
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с чего всё началось
Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.Ведомостивчера в 16:17
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Пожар на Казанском пороховом заводе ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Политика
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Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество
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Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
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Обновлено в 07:48
Происшествия
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В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
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Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Общество
Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
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Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 02:55
Общество
В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии
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Происшествия
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Музыка
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Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
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Армия и оружие
ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море
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Музыка
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Финансы
Что может измениться в формулировках ЦБ по итогам ближайшего заседания
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Обновлено в 10:13