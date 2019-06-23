Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекойКоммерсантъ 05:04

Сколько платит за ипотеку средний россиянин Доля зарплаты, которую будет тратить средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась, показало исследование Росбанка (есть у РБК).

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Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.

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