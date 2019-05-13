РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатораКоммерсантъ 02:39

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Некоторые из глав регионов, упомянутых в опросе, уже отправлены в отставку.

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Политика Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.

Спорт Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май» Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым» Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Происшествия СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.

Шоу-бизнес Гендиректор «Говорит Москва» рассказал о кремации Доренко Тело скончавшегося 9 мая главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, скорее всего, будет кремировано в соответствии с волей покойного.

Политика Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Экономика В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.

Общество Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Здоровье Московские психиатры проведут тренинги для подверженных паническим атакам горожан Московские психиатры запускают бесплатные тренинги для всех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками.

Общество На Волгоградскую область идут ливни, гроза и град На Волгоградскую область с севера движется циклон, который несет с собой ливни и грозы.

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Политика Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.

Общество Умерла голливудская актриса Дорис Дэй В Калифорнии умерла актриса и певица Дорис Дэй, ей было 97 лет.

Политика В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Общество Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.

Происшествия В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.

Политика В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Экономика В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".

Политика Топилин назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии Чтобы получать российскую пенсию, необходимо «зарегистрироваться на территории России», заявил министр труда Максим Топилин, говоря о некоторых условиях, необходимых для выплаты пенсий жителям Донбасса, которые получат российские паспорта.

Здоровье Из кода маркировки лекарств решено убрать часть информации На встрече с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами обсуждался вопрос финального состава кода маркировки в целях унификации.