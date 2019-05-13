Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатораКоммерсантъ 02:39

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Некоторые из глав регионов, упомянутых в опросе, уже отправлены в отставку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ингушетия попала в число регионов с наименее популярными губернаторами

Эхо Москвы07:31

РБК назвало регионы России, где вероятна отставка губернаторов

Московский Комсомолец05:47

Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора

РБК00:00

Часть губернаторов из «закрытого опроса» уже отправлены в отставку - СМИ

Царьград01:25

Кремлю показали непопулярных губернаторов

News.ru01:10

Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов

URA.Ru00:58

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Коммерсантъ02:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Происшествия

Прокурор просит пожизненное для серийного насильника из Екатеринбурга

Обновлено в 09:24
Политика

Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины

Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова

С острова балерина улетела в одиночестве, без своего возлюбленного.
Обновлено в 08:12
Спорт

Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым»

Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.
Обновлено в 08:17
Происшествия

По следам драки фанатов «Зенита» и ЦСКА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после драки болельщиков «Зенита» и ЦСКА, передает «Фонтанка».
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Происшествия

СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Гендиректор «Говорит Москва» рассказал о кремации Доренко

Тело скончавшегося 9 мая главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, скорее всего, будет кремировано в соответствии с волей покойного.
Обновлено в 04:30
Политика

Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Экономика

В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия

Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Общество

Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей

Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 03:52
Здоровье

Московские психиатры проведут тренинги для подверженных паническим атакам горожан

Московские психиатры запускают бесплатные тренинги для всех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками.
Обновлено в 07:38
Общество

На Волгоградскую область идут ливни, гроза и град

На Волгоградскую область с севера движется циклон, который несет с собой ливни и грозы.
Обновлено в 07:01
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Политика

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Политика

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию

Обновлено в 08:46
Общество

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

В Калифорнии умерла актриса и певица Дорис Дэй, ей было 97 лет.
Обновлено в 09:26
Политика

В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву

Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Происшествия

Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании

Обновлено в 08:06
Транспорт

В ГИБДД рассказали, когда водитель может говорить по телефону за рулем

Обновлено в 09:33
Политика

Топилин назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Чтобы получать российскую пенсию, необходимо «зарегистрироваться на территории России», заявил министр труда Максим Топилин, говоря о некоторых условиях, необходимых для выплаты пенсий жителям Донбасса, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 05:23
Здоровье

Из кода маркировки лекарств решено убрать часть информации

На встрече с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами обсуждался вопрос финального состава кода маркировки в целях унификации.
Обновлено в 08:58
Космос

Глава Amazon представил план по колонизации орбиты Земли

Орбитальная колония-заповедник в представлении художника / ©Blue Origin Пресс-конференция, на которой Джефф Безос сообщил о планах по колонизации орбиты, была приурочена к презентации посадочного модуля Blue Moon.
Обновлено в 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное