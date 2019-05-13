Политика

Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторовURA.Ru 00:58

В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов. В ходе опроса измерялись уровень доверия к губернаторам и отношение к их деятельности.
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Кремлю показали непопулярных губернаторов

News.ru01:10

РБК назвало регионы России, где вероятна отставка губернаторов

Московский Комсомолец05:47

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Коммерсантъ02:39

Часть губернаторов из «закрытого опроса» уже отправлены в отставку - СМИ

Царьград01:25

Ингушетия попала в число регионов с наименее популярными губернаторами

Эхо Москвы07:31

Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов

URA.Ru00:58

Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора

РБК00:00
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия

Первого пострадавшего в ЧП с SSJ 100 выписали из больницы

Обновлено в 10:48
Гаджеты

Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС

Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
Игры

Gears 5 может выйти 10 сентября

Релиз новой части серии Gears of War — Gears 5 — может состояться 10 сентября.
Обновлено в 09:40
Кино

Бенедикт Камбербэтч получил премию BAFTA за сериал «Патрик Мелроуз»

Сериал "Убивая Еву", получил три награды (а фигурировал в 14-ти номинациях): за лучшую женскую роль, лучшую женскую роль второго плана и премию в категории "Драма".
Обновлено в 03:38
Общество

ГИБДД разработала регламенты автотюнинга

Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Недвижимость

В России резко сократилась динамика выдачи ипотеки на новостройки

В первом квартале 2019 года резко сократилось число выданных жилищных кредитов на покупку квартир в новостройках — на 17%, а их денежный объем — на 8% по сравнению с соответствующим периодом пришлого года.
Обновлено в 06:34
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Технологии

Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров

Компания Amazon разработала систему, автоматически упаковывающую товары в коробки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.
Обновлено в 10:42
Энергетика

«Газпром» в первом квартале увеличил экспорт газа почти на 11%

В первом квартале 2019 года доходы «Газпрома» от экспорта газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10,7%, до $14,1 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Обновлено в 07:53
Политика

Трамп захотел встречи с Путиным

Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Наука

Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным

Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
Обновлено в 10:45
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Хоккей

Россия — Чехия 1:0 (2-й период)

Опубликован состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019 против Чехии.
Обновлено в 09:17
Политика

Более 100 тысяч туристов посетили Крым за майские праздники

Более 100 тысяч россиян и туристов из-за рубежа отдохнули в Крыму в период с 1 по 12 мая.
Обновлено в 06:57
Музыка

Артемий Лебедев разработал новый логотип для группы «Ленинград»

Обновлено в 10:13
Музыка

Лазарев намерен привезти Евровидение в Сочи

Музыкальный конкурс «Евровидение» можно будет провести в Сочи, в случае, если певцу Сергею Лазареву удастся привезти в страну хрустальный микрофон, а России получить право принимать его в следующем году.
Обновлено в 11:02
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика

Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

Обновлено в 03:52
Политика

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

Обновлено в 08:37
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Музыка

Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»

Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Политика

Ученые доказали политическую предвзятость новостного алгоритма Google

Политическая предвзятость новостного агрегатора Google, на которую ранее обращали внимание американские законодатели обеих партий, подтверждена учеными.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов

После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Игры

Wolfenstein: Youngblood не будет эксклюзивом для Epic Games Store

Разработчики компании MachineGames, которые ведут разработку шутер-игры Wolfenstein: Youngblood, обнародовали волнующие сведения относительно того, будет ли игра выпущена сугубо в Epic Games Store.
Обновлено вчера в 01:25
Хоккей

Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.
Обновлено в 10:34
Общество

Голикова высказалась против сокращения майских праздников

Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников.
Обновлено в 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
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