Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатораКоммерсантъ 02:39
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Некоторые из глав регионов, упомянутых в опросе, уже отправлены в отставку.
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Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Происшествия
СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.
Обновлено в 05:36
Кино
Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими.
Обновлено в 03:54
Политика
В Литве пройдет второй тур выборов президента
В Литве состоится второй тур президентских выборов, потому что по итогам голосования, завершившегося в воскресенье, 12 мая, ни один из кандидатов не набирает 51% голосов.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 06:12
Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Кардиохирург рассказал, как избежать внезапной смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
Обновлено в 01:13
Общество
ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг
ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Маршрутка с пассажирами врезалась в электроподстанцию
Обновлено в 05:25
Технологии
«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Происшествия
На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья
В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Политика
Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении
Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.
Обновлено в 04:56
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Сургуте водолаз утонул в бассейне
Обновлено в 04:34
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Финансы
Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%
Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Оренбуржье двух женщин осудили за покупку средства для снижения веса
Две жительницы Оренбургской области, заказавшие в Сети интернет из Казахстана запрещенный в РФ препарат для снижения веса, осуждены за контрабанду сильнодействующих веществ.
Обновлено в 06:00
Экономика
Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей
"Средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч руб." - сообщили в департаменте, сославшись на прогнозируемые темпы роста экономики и реальных зарплат.
Обновлено в 04:38
Автоспорт
Никита Мазепин проведёт тесты в Mercedes
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с возлюбленным
«Особенная» дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская ведет активный образ жизни: она увлекается танцами, участвует в фотосессиях и модных показах и путешествует со своим возлюбленным.
Обновлено в 03:46
Политика
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20