Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатораКоммерсантъ 02:39

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Некоторые из глав регионов, упомянутых в опросе, уже отправлены в отставку.
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Наибольший запрос на смену глав регионов есть в Севастополе, Архангельской области, а также в Коми и Ингушетии

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РБК назвало регионы России, где вероятна отставка губернаторов

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URA.Ru00:58

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

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Маршрутка с пассажирами врезалась в электроподстанцию

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В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
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Общество

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В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
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Экономика

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Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

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