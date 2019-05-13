Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатораКоммерсантъ 02:39
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Некоторые из глав регионов, упомянутых в опросе, уже отправлены в отставку.
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Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают снимок 48-летней Наоми Кэмпбелл с младенцем на руках
Недавно 48-летняя Наоми Кэмпбелл заинтриговала подписчиков необычным фото.
Обновлено в 06:21
Музыка
Почти тысяча танцовщиков из разных стран примет участие в фестивале «Мировые балетные каникулы»
Почти тысяча танцовщиков из разных стран примет участие в фестивале «Мировые балетные каникулы».
Обновлено в 07:23
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
СК направил в прокуратуру дело участников «Нового величия»
Следственный комитет РФ направил в прокуратуру уголовное дело в отношении восьми участников экстремистской молодежной организации "Новое величие", которые обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем.
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в Оболонский районный суд Киева в рамках рассмотрения административного дела.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов
После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Гаджеты
Тизеры подтверждают наличие квадрокамеры у смартфона Honor 20
Обновлено в 02:56
Футбол
«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»
Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона.
Обновлено в 07:18
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России в 2019 году
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено в 06:28
Политика
Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов
Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Обновлено в 06:46
Происшествия
СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Происшествия
По Санкт-Петербургу прокатилась волна сообщений о минировании
В комментариях высказали предположение, что эвакуация может быть учебной. 6 мая волна сообщений о минировании прокатилась по Москве.
Обновлено в 06:50
Общество
ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг
ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит управляемую «умную бомбу» КАБ-250
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастят управляемой бомбой КАБ-250.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах
Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
Обновлено в 07:28
Здоровье
Волгоградских участковых терапевтов обучат выявлять признаки рака
Как только врачи поликлиники заподозрят у волгоградца злокачественное образование, они сразу же направят его на диагностику в эти отделения.
Обновлено вчера в 22:34
Хоккей
Сегодня сборная России по хоккею сыграет с чехами на чемпионате мира
Сборная России сыграет свой третий матч в рамках чемпионата мира по хоккею на арене имени Ондрея Непелы, которая находится в Братиславе.
Обновлено в 07:35