РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатораКоммерсантъ 02:39

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Некоторые из глав регионов, упомянутых в опросе, уже отправлены в отставку.

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

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