РБК: начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставкуВедомости 12:29

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.

с чего всё началось

Начальник полиции, замруководителя Управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку. Об этом РБК рассказали источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к управлению.

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