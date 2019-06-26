Происшествия

РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваКоммерсантъ 12:20

Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве. По словам собеседника издания, в настоящее время господин Петухов находится в отпуске.
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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.
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Замначальника УВД Западного округа Москвы подал рапорт о выходе на пенсию

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РБК: полковник полиции подал в отставку после дела Голунова

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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

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РБК: замглавы УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Дождь12:04

РБК: замглавы полиции по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Медиазона12:02

Замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы Игорь Петухов подал в отставку

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Полковник полиции подал в отставку из-за дела Голунова

Lenta.ru12:24
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
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Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

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