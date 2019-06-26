РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваКоммерсантъ 12:20

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.

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Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве. По словам собеседника издания, в настоящее время господин Петухов находится в отпуске.

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