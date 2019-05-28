РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судейBFM.ru 09:59

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.

с чего всё началось

Обновлено в 17:50 Мировые автопроизводители, среди которых Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Hyundai и Kia, направили жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

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