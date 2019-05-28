Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судейBFM.ru 09:59

Обновлено в 17:50 Мировые автопроизводители, среди которых Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Hyundai и Kia, направили жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.
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с чего всё началось

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover — заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
РБК07:10

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Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

РБК07:10

Крупнейшие автопроизводители обвинили краснодарские суды в мошенничестве

Свободные Медиа09:41

Мировые автоконцерны пожаловались на мошенническую схему с участием судов Краснодара

Коммерсантъ09:03

Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу судов Краснодара

Известия08:53

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов Краснодара

Кубанские новости11:19

Мировые автоконцерны попросили проверить работу судов в Краснодаре

Кубань 2410:09

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Говорит Москва07:49
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Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Общество

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать мороженое

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как правильно выбрать самое вкусное мороженое.
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Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»

В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.
Обновлено в 16:02
Футбол

«Барселона» приступила к возвращению Неймара из «Пари Сен-Жермен»

"Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
Обновлено в 14:53
Авто

Новую Skoda Octavia заметили на дорожных тестах

Бестселлер чешского бренда нового поколения — Skoda Octavia — был замечен во время дорожных испытаний на извилистых и заснеженных дорогах в Альпах.
Обновлено в 15:31
Политика

Канцлер Австрии Курц отправлен в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен вчера выступил перед журналистами и сообщил, что 28 мая он планирует распустить кабинет министров, который возглавляет канцлер Себастьян Курц.
Обновлено в 07:08
Интернет

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
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Политика

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Политика

В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны

Как сообщили в российском МИД, испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 15:20
Транспорт

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Происшествия

Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области

В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Общество

Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить

Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

Обновлено в 13:16
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Леонардо покинул пост спортивного директора «Милана»

«Милан» прекратил сотрудничество со спортивным директором Леонардо.
Обновлено в 11:25
Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:54
Происшествия

На юге Москвы столкнулись пять автомобилей

В управлении ГИБДД по столичному региону проинформировали о столкновении пяти автомобилей на Варшавском шоссе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:54
Происшествия

Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничестве

Обновлено в 14:31
Гаджеты

Apple презентовала новый iPod touch впервые за четыре года

Американская корпорация Apple впервые за четыре года представила новый портативный мультимедийный проигрыватель iPod Touch седьмого поколения.
Обновлено в 14:43
Гаджеты

Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Обновлено в 03:37
Гаджеты

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона

Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Авто

Honda CR-V скоро сменит название и дизайн

Обновлено в 12:20
Политика

Захарова, комментируя гражданство Саакашвили, заступилась за Королеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство опальному экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено в 12:15
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Происшествия

Полицейская машина попала в аварию на Мурманском шоссе

Обновлено в 15:52
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