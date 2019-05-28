Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судейBFM.ru 09:59

Обновлено в 17:50 Мировые автопроизводители, среди которых Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Hyundai и Kia, направили жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.
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с чего всё началось

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover — заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
РБК07:10

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Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов Краснодара

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Мировые автоконцерны попросили проверить работу судов в Краснодаре

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Мировые автоконцерны пожаловались на мошенническую схему с участием судов Краснодара

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Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу судов Краснодара

Известия08:53

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

РБК07:10

Крупнейшие автопроизводители обвинили краснодарские суды в мошенничестве

Свободные Медиа09:41

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Говорит Москва07:49
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Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»

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В конце марта текущего года на рынке появилась удлиненная модификация вседорожника Hyundai Santa Fe 2019.
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Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
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Москвичей предупредили о торнадо после жары

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«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
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Авто

Стали известны российские цены на новый Volvo S60

Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
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В сети появились скриншоты обновлённой операционной системы от Apple iOS 13.
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Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

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По меньшей мере два человека погибли при нападении на детей в Японии

Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека — шестиклассница и 39-летний сотрудник МИД Японии, который, предположительно, был отцом одной из школьниц.
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Армия и оружие

Улучшенную версию вертолета Ка-52 «Аллигатор» создадут к 2022 году

Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" модернизируют и выпустят заново к 2022 году.
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Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
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В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

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