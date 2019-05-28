РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судейBFM.ru 09:59

Крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover — заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.

с чего всё началось

Обновлено в 17:50 Мировые автопроизводители, среди которых Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Hyundai и Kia, направили жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Происшествия Бывший вице-премьер Дагестана получил условный срок за мошенничество Омаров осужден на 4,4 года условно. Также ему запрещено в течение 1,5 лет занимать государственные должности.

Общество Температура выше нормы ожидается по всей России летом Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Армия и оружие Миссия НАТО в Косово отреагировала на действия косовского спецназа В KFOR заявили, что действия косовских силовиков не были направлены против сербов В Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) считают, что действия косовского полицейского спецназа не направлены против сербов, передает агентство Tanjug, ссылаясь на пресс-секретаря KFOR Винченцо Грасо.

Шоу-бизнес 40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.

Хоккей Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».

Кино Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов» На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.

Авто Удлиненный Hyundai Santa Fe 2019 демонстрирует рекордные продажи В конце марта текущего года на рынке появилась удлиненная модификация вседорожника Hyundai Santa Fe 2019.

Гаджеты Xiaomi представил «убийцу флагманов» Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Здоровье Врачи определили, когда детям лучше начинать заниматься спортом Педиатры из Италии определили, в каком возрасте детям оптимально начинать заниматься спортом.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Экономика В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет «Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.

Авто Стали известны российские цены на новый Volvo S60 Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.

Музыка Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения» Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.

Гаджеты Рассекречены новые опции iOS 13 В сети появились скриншоты обновлённой операционной системы от Apple iOS 13.

Происшествия По меньшей мере два человека погибли при нападении на детей в Японии Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека — шестиклассница и 39-летний сотрудник МИД Японии, который, предположительно, был отцом одной из школьниц.

Хоккей Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.