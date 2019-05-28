РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судейBFM.ru 09:59

Крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover — заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.

с чего всё началось

Обновлено в 17:50 Мировые автопроизводители, среди которых Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Hyundai и Kia, направили жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Общество Коллективный иск к «Конкорду» был отклонен Мещанским судом Ранее 15 апреля был отложен первый коллективный иск Соболь к «Конкорду».

Здоровье В России рак желудка выявляется в 40% случаев на поздней стадии По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Политика Львовские депутаты потребовали от Зеленского не говорить по-русски Как сообщает «Радио Свобода», депутаты заявили новоизбранному президенту, что он в публичной сфере нарушает украинское законодательство об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью.

Шоу-бизнес Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз Сегодня днём в Тель-Авиве на одного «звёздного» малыша стало больше. Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз.

Авто Стали известны российские цены на новый Volvo S60 Во время первого года реализации Volvo S60 в России можно будет приобрести полноприводный и переднеприводный седан, который будет оснащен либо 190-сильным, либо 249-сильным двигателем.

Политика Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.

Происшествия Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России «Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.

Экономика В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет «Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.

Футбол Кононов остается главным тренером «Спартака» Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".

Гаджеты Xiaomi представила дешевого «убийцу флагманов» Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Происшествия Нелегальные мигранты пытались попасть в Испанию в бардачке автомобиля Испанские пограничники за три часа остановили на границе с Марокко три автомобиля, в каждом из которых перевозили одного или нескольких нелегальных мигрантов, спрятанных внутри.

Политика Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.

Спорт Итальянец Чикконе выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия» Итальянец Джулио Чикконе из Trek — Segafredo стал победителем 16-го горного этапа Гранд-тура «Джиро д’Италия» протяжённостью 194 километра.

Происшествия В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.

Шоу-бизнес 5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.

Политика В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.

Политика Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.