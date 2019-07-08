Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставкуВедомости 02:46
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю, также говорил про возможную отставку Орлова осенью.
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с чего всё началось
Глава Архангельской области Игорь Орлов покинет свой пост в рамках очередной ротации губернаторского корпуса, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. Плановую замену губернаторов Кремль проводит дважды в год — осенью и весной.РБК00:00
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