Глава Архангельской области Игорь Орлов покинет свой пост в рамках очередной ротации губернаторского корпуса, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. Плановую замену губернаторов Кремль проводит дважды в год — осенью и весной.

с чего всё началось

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю, также говорил про возможную отставку Орлова осенью.

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

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