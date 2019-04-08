Экономика
РБК: Visa даст льготы микробизнесу на прием картКоммерсантъ вчера в 23:22
Международная платежная система Visa установит межбанковскую льготную комиссию на прием карт для микробизнеса, работающего сейчас только с наличными, сообщил РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере, получивших уведомление системы.
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Политика
Путин рассказал, что обсуждал с Эрдоганом с глазу на глаз
Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым они общались не только в узком составе, но и с глазу на глаз, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Кети Топурия снова встречается с Гуфом
Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 09:15
Общество
Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве
После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
Обновлено в 01:16
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Четверо молодых людей погибли от отравления угарным газом на Кубани
На Кубани в Апшеронске четыре человека погибли от отравления угарным газом.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети
Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Интернет
«Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельной оплаты товаров
«Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельной оплаты товаров под названием ScanToBuy.
Обновлено в 07:36
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
Обновлено в 08:39
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Транспорт
Военные инспекторы начнут охоту за водителями
Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Происшествия
При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек
При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Спорт
Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований
Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Политика
ФБР начало расследование в отношении Коломойского
ФБР начало расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:30
Политика
Россию вынуждают вымирать: причины очевидны
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в рамках «круглого стола» в нижней палате парламента Смолин назвал шесть причин бедности жителей страны, о которых ранее затруднилась сказать вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 06:08
Кино
Фильму Павла Лунгина «Братство» выдали прокатное удостоверение с 9 мая
Фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина получил в Минкультуры прокатное удостоверение с датой 9 мая.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым
Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02