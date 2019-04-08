Экономика

РБК: Visa даст льготы микробизнесу на прием картКоммерсантъ вчера в 23:22

Международная платежная система Visa установит межбанковскую льготную комиссию на прием карт для микробизнеса, работающего сейчас только с наличными, сообщил РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере, получивших уведомление системы.
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