Экономика
РБК: Visa даст льготы микробизнесу на прием картКоммерсантъ вчера в 23:22
Международная платежная система Visa установит межбанковскую льготную комиссию на прием карт для микробизнеса, работающего сейчас только с наличными, сообщил РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере, получивших уведомление системы.
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Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Политика
МВД и МЭР договорились о реформе экзамена на водительские права
МВД и Минэкономразвития договорились о реформе экзамена на получение водительских прав, в частности, было достигнуто согласие по слиянию «площадки» и «города».
Обновлено в 06:30
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Здоровье
«Коммерсантъ»: 35 регионов России не закупили лекарства для ВИЧ-инфицированных
Из государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ говорится, что Минздрав централизованно закупает лекарства для ВИЧ-инфицированных с 2017 года, но регионы тоже должны выделять на них деньги.
Обновлено в 06:47
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество
Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волю
Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье есть шансы вернуться в дикую природу.
Обновлено 06 апреля в 10:58
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Общество
Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей
Обновлено в 07:04
Футбол
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Общество
Эксперты рассказали о правильной технике глажки рубашек
Сотрудники химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая обслуживала принца Чарльза в течение 34 лет, раскрыли секреты правильной глажки рубашек.
Обновлено в 04:21
Политика
В ЦИК потребовали устроить дебаты Порошенко и Зеленского на ТВ
До начала первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на телеканале «Первый».
Обновлено в 02:39
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Житель Великобритании Чарли Роули, отравленный нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, в минувшую субботу провел встречу с российским послом в Лондоне Александром Яковенко в его резиденции.
Обновлено 06 апреля в 18:50
Политика
ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций
«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Транспорт
В Саратове прекратили работу 12 автобусных маршрутов
Пресс-служба администрации Саратова объявила о временной остановке движения ряда маршрутов городского транспорта.
Обновлено в 06:13
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено в 07:03
Происшествия
Мать Овечкина опровергла слухи о своей госпитализации
Обновлено в 05:40
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Челябинского «врача-вампира» отправили на лечение
В Челябинске бывшего врача-терапевта, который устроился на работу по поддельному диплому об образовании, признали страдающим психическим расстройством и отправили в психиатрический стационар.
Обновлено в 07:03
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове
Обновлено вчера в 14:51
Финансы
В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Ставропольском крае загорелось нефтехранилище
Нефть в открытом нефтехранилище загорелась в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:10