Экономика

РБК: «Утконос» возглавит бывший гендиректор Ozon Дэнни ПерекальскиКоммерсантъ 02:15

Бывший гендиректор онлайн-гипермаркета Ozon Дэнни Перекальски займет пост гендиректора интернет-ритейлера «Утконос», сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, господин Перекальски вступит в должность в середине июня.
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Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы. Знакомый Перекальски уточняет, что тот вступит в должность в середине июня.
РБК01:05

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РБК: «Утконос» возглавит бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски

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Rambler News Service04:39

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News.ru05:12

РБК: бывший гендиректор Ozon возглавит онлайн-гипермаркет «Утконос»

Ведомости01:58

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

РБК01:05
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Онлайн-гипермаркет, предоставляющий услугу доставки продуктов на дом. Территория доставки охватывает Москву и Московскую область. Компания была создана в 2000 году. Инвестор - Алексей Александрович Мордашов.
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