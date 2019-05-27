РБК: «Утконос» возглавит бывший гендиректор Ozon Дэнни ПерекальскиКоммерсантъ 02:15

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы. Знакомый Перекальски уточняет, что тот вступит в должность в середине июня.

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Бывший гендиректор онлайн-гипермаркета Ozon Дэнни Перекальски займет пост гендиректора интернет-ритейлера «Утконос», сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, господин Перекальски вступит в должность в середине июня.

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