РБК: UTair предложила кредиторам план спасения компании от банкротстваПраво.ру 03:02

Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования.

с чего всё началось

Первая реструктуризация задолженности UTair прошла в 2015 году, когда компания была близка к банкротству. Тогда все долги преобразовали в два синдицированных кредита. Осенью 2018-го авиаперевозчик вновь попросил реструктуризировать задолженность и списать 75% синдицированного кредита.

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