Экономика

РБК: UTair предложила кредиторам план спасения компании от банкротстваПраво.ру 03:02

Первая реструктуризация задолженности UTair прошла в 2015 году, когда компания была близка к банкротству. Тогда все долги преобразовали в два синдицированных кредита. Осенью 2018-го авиаперевозчик вновь попросил реструктуризировать задолженность и списать 75% синдицированного кредита.
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Utair предложила кредиторам новый план спасения компании от банкротства

Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования.
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UTair разработала новый план спасения от банкротства

News.ru05:45

РБК узнал о новом плане по спасению Utair от банкротства

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Ведомости02:15

РБК: UTair предлагает кредиторам пролонгировать на 35 лет долги на 31,4 млрд рублей

ТАСС02:13

СМИ: UTair попросила кредиторов отстрочить выплату долгов на 35 лет

Life.ru04:47

Utair предложила кредиторам новый план спасения компании от банкротства

РБК01:00
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Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
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Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
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В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

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Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

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Политика

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Обновлено вчера в 16:16
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо

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В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Энергетика

Нефтяников заставили «залить» Россию бензином

Правительство продолжает требовать от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) увеличить поставки бензина на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита и очередного роста цен, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:33
Общество

Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента

Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев столкнулся с кризисом после ухода Нино Нинидзе

Актер признается: после ухода жены он столкнулся с кризисом.
Обновлено в 05:30
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В центре Москвы рухнула часть балкона пятиэтажки

Часть балкона обрушилась на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в центре Москвы, есть угроза обрушения балконов еще на двух этажах здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Происшествия

В петербургском парке обнаружили тело младенца

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 мая на территории парка, расположенного в Калининском районе, в полиэтиленовом пакете тела новорожденного мальчика", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Политика

Коломойский рассказал, кто займет место Ульяны Супрун

Олигарх уверенно предсказывает, что ее место займет депутат Верховной Рады от партии «Возрождение» Дмитрий Шипка, которого прозорливый «Беня» назвал своим товарищем.
Обновлено в 05:32
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Общество

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«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку

В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
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Эвелина Бледанс успокоила Леру Кудрявцеву после слов о старости

Актриса Эвелина Бледанс поспешила успокоить Леру Кудрявцеву после ее высказываний о старости.
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Футбол

Погребняк согласился остаться в «Урале»

Нападающий Урала согласился остаться в клубе. По контракту главного тренера Дмитрия Парфенова пока ничего не ясно.
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Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
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В Томске взяли под стражу «вора в законе»

Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
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Хоккей

Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на ЧМ-2020

Определен состав групп чемпионата мира-2020 по хоккею, который пройдет в двух швейцарских городах - Лозанне и Цюрихе.
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Происшествия

Медведь зашёл на детскую площадку в Красноярском крае

Обновлено в 04:34
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