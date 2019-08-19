Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".

с чего всё началось

Как сообщает РБК, в письме говорится, что госкомпании, допущенные к шельфу, срывают сроки бурения скважин из-за отсутствия конкуренции. Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф сейчас «не работает на экономическое развитие России».

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