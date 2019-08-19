Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельфBFM.ru 06:22
Как сообщает РБК, в письме говорится, что госкомпании, допущенные к шельфу, срывают сроки бурения скважин из-за отсутствия конкуренции. Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф сейчас «не работает на экономическое развитие России».
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
Обновлено в 09:11
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский попросил Нетаньяху признать голодомор геноцидом
Израильский премьер на брифинге предложение Зеленского не прокомментировал. Геноцидом голодомор признает несколько стран.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Экономика
«Рокетбанк» станет отдельной финтех-компанией
Совет директоров QIWI поручил руководству компании изучить возможности частичной или полной продажи "Рокетбанка".
Обновлено в 06:59
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Футбол
Дерби «Спартак» – ЦСКА. Взломан сайт фанатов «красно-белых»
Неизвестные взломали сайт объединения болельщиков "красно-белых" "Фратрия" и опубликовали псевдо-заявление.
Обновлено в 09:15
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Культура
Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»
Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала, чем увлекается ее 16-летний сын Петр
На днях 46-летняя Высоцкая рассказала о планах своего сына на будущее. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998-м.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Общество
В Башкирии школьники нашли останки мамонта возрастом более 10 тыс. лет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на биолога Полину Полежанкину, кость весит примерно 15 кг и принадлежала мамонту, проживавшему более 10 тыс. лет назад.
Обновлено в 08:44
Технологии
«Почта России» запустила корпоративный акселератор для IT-стартапов
Участники программы получат возможность запустить совместный пилотный проект с федеральным почтовым оператором «Почта России», ставшая партнером инноцентра «Сколково», запустила корпоративный акселератор для перспективных технологических стартапов.
Обновлено в 07:33
Футбол
Фанаты «Униона» почтили память умерших родственников на первой игре клуба в Бундеслиге
В честь исторического события «Унион» напечатал 455 плакатов умерших фанатов клуба, которые так и не увидели игру своей любимой команды в Бундеслиге.
Обновлено в 08:53
Политика
В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала 2019 года ведет статистику иностранных студентов, которые получают образование в России.
Обновлено в 06:13
Хоккей
Владимир Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск
Обновлено в 03:06
Политика
Еврокомиссия предупредила британцев о проблемах «жесткого» Brexit
Ранее газета The Sunday Times сообщила об угрозе продовольственного кризиса и нехватки топлива в Британии в случае «жесткого» Brexit, который почти неизбежно произойдет 31 октября.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Экономика
Россия вышла на первое место по объему импорта грузинской продукции
Государственное агентство Грузии — Грузстат сообщило о рекордном экспорте различной грузинской продукции на российские рынки.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Технологии
Binance объявила о запуске аналога криптовалюты Facebook
Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске аналога токена от социальной сети Facebook или «независимой региональной версии Libra» — проекта Venus.
Обновлено в 08:20