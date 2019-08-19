Энергетика

РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельфBFM.ru 06:22

Как сообщает РБК, в письме говорится, что госкомпании, допущенные к шельфу, срывают сроки бурения скважин из-за отсутствия конкуренции. Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф сейчас «не работает на экономическое развитие России».
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с чего всё началось

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".
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При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных

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Экономика

«Рокетбанк» станет отдельной финтех-компанией

Совет директоров QIWI поручил руководству компании изучить возможности частичной или полной продажи "Рокетбанка".
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Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

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Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Футбол

Дерби «Спартак» – ЦСКА. Взломан сайт фанатов «красно-белых»

Неизвестные взломали сайт объединения болельщиков "красно-белых" "Фратрия" и опубликовали псевдо-заявление.
Обновлено в 09:15
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала, чем увлекается ее 16-летний сын Петр

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Происшествия

Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге

Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Происшествия

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Здоровье

Бочаров проведет совещание по развитию волгоградской онкослужбы

Обновлено в 00:38
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Транспорт

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Обновлено в 03:34
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Общество

В Башкирии школьники нашли останки мамонта возрастом более 10 тыс. лет

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Технологии

«Почта России» запустила корпоративный акселератор для IT-стартапов

Участники программы получат возможность запустить совместный пилотный проект с федеральным почтовым оператором «Почта России», ставшая партнером инноцентра «Сколково», запустила корпоративный акселератор для перспективных технологических стартапов.
Обновлено в 07:33
Футбол

Фанаты «Униона» почтили память умерших родственников на первой игре клуба в Бундеслиге

В честь исторического события «Унион» напечатал 455 плакатов умерших фанатов клуба, которые так и не увидели игру своей любимой команды в Бундеслиге.
Обновлено в 08:53
Политика

В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала 2019 года ведет статистику иностранных студентов, которые получают образование в России.
Обновлено в 06:13
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Владимир Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск

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В Барселоне ограбили посла Афганистана

В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
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Россия вышла на первое место по объему импорта грузинской продукции

Государственное агентство Грузии — Грузстат сообщило о рекордном экспорте различной грузинской продукции на российские рынки.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области

В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
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Binance объявила о запуске аналога криптовалюты Facebook

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске аналога токена от социальной сети Facebook или «независимой региональной версии Libra» — проекта Venus.
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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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