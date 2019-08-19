Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".

с чего всё началось

Как сообщает РБК, в письме говорится, что госкомпании, допущенные к шельфу, срывают сроки бурения скважин из-за отсутствия конкуренции. Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф сейчас «не работает на экономическое развитие России».

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец, предыдущий чеченский лидер Ахмат-Хаджи Кадыров не собирался соглашаться на присоединение республики к России без согласия своего народа.

Шоу-бизнес Дуэйн «Скала» Джонсон женился спустя 12 лет отношений Актер отметил свадьбу на Гавайях 18 августа 2019 года звезда американских боевиков Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала организовал тайную свадьбу на Гавайях.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Политика Путин впервые прокомментировал протесты в Москве Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.

Кино Кит Харрингтон опасается, что после съемок в сериале «Игра престолов» не сможет иметь детей Кит Харрингтон вспомнил, что Эмилия Кларк жаловалась ему на съемки эпизодов, включавших полеты на драконах, но он ей не верил, пока сам не убедился в этом.

Космос Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика Макрон процитировал Достоевского на переговорах с Путиным Французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным привёл слова из романа Фёдора Достоевского "Подросток".

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Футбол Фантастический сейв Максименко в матче «Спартак» — ЦСКА. Видео «Спартак» на своем арене принимает ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко несколько раз в одном моменте эффектно спас свою команду от пропущенного мяча.

Происшествия Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.

Происшествия Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

Здоровье Клиническая больница №2 Махачкалы перешла на цифровую модель работы Республиканской клинической больницей №2 в столице Дагестана полностью внедрена цифровая модель в организации своей работы.

Происшествия В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Гаджеты Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android» «Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.

Авто Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.

Общество Вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей Новые правила провоза цветов, фруктов и овощей через границу в багаже и ручной клади начинают действовать в России.