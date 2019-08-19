Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".

с чего всё началось

Как сообщает РБК, в письме говорится, что госкомпании, допущенные к шельфу, срывают сроки бурения скважин из-за отсутствия конкуренции. Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф сейчас «не работает на экономическое развитие России».

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.

Футбол Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.

Экономика Суд взыскал с Минобороны 6,7 млрд рублей за ремонт подлодки Арбитражный суд Москвы взыскал с Минобороны РФ свыше 6,7 млрд рублей в пользу Центра судоремонта «Звездочка» по госконтракту на ремонт и глубокую модернизацию атомной подводной лодки «Подмосковье».

Происшествия Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Общество ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова» Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.

Происшествия Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге В Петербурге был найден мертвым заслуженный артист России и музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".

Происшествия Пьяный российский хоккеист выломал дверь в гостиницу и избил сторожа Молодой человек не придумал ничего лучше, как выломать дверь, а затем и избить подбежавшего сторожа.

Политика Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Происшествия США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС Разведка США полагала, что при взрыве на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года сразу погибли или получили смертельные дозы облучения примерно 100 человек.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Политика На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.

Здоровье В России увеличилось количество больных гастритом За последние пять лет в России на 7% выросло количество людей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).

Армия и оружие Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Политика Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.

Политика Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.

Общество Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».

Политика Госдума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов в октябре Депутаты Государственной думы решили всесторонне изучить работу новостных агрегаторов и уже в октябре вернуться к обсуждению данного вопроса.

Экономика Крымская ФЦП выполнена меньше, чем на четверть В первом полугодии текущего, 2019 года, исполнение расходов по ФЦП развития Крыма и Севастополя находится на достаточно низком уровне.