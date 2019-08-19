Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельфBFM.ru 06:22
Как сообщает РБК, в письме говорится, что госкомпании, допущенные к шельфу, срывают сроки бурения скважин из-за отсутствия конкуренции. Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф сейчас «не работает на экономическое развитие России».
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с чего всё началось
Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".РБК00:00
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Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
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Арбитражный суд Москвы взыскал с Минобороны РФ свыше 6,7 млрд рублей в пользу Центра судоремонта «Звездочка» по госконтракту на ремонт и глубокую модернизацию атомной подводной лодки «Подмосковье».
Обновлено в 07:54
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Обновлено в 05:43
Общество
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Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
В Петербурге был найден мертвым заслуженный артист России и музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
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Молодой человек не придумал ничего лучше, как выломать дверь, а затем и избить подбежавшего сторожа.
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Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 07:15
Религия
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Происшествия
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Разведка США полагала, что при взрыве на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года сразу погибли или получили смертельные дозы облучения примерно 100 человек.
Обновлено в 05:29
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Здоровье
В России увеличилось количество больных гастритом
За последние пять лет в России на 7% выросло количество людей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено в 04:06
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В Исландии «похоронили» растаявший 700-летний ледник
В Исландии «похоронили» ледник Окйекюдль, который растаял из-за климатических изменений.
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Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
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«Спартак» сыграет с ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
Общество
Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе
Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.
Обновлено вчера в 03:59
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Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка
Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».
Обновлено в 00:59
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Госдума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов в октябре
Депутаты Государственной думы решили всесторонне изучить работу новостных агрегаторов и уже в октябре вернуться к обсуждению данного вопроса.
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Экономика
Крымская ФЦП выполнена меньше, чем на четверть
В первом полугодии текущего, 2019 года, исполнение расходов по ФЦП развития Крыма и Севастополя находится на достаточно низком уровне.
Обновлено в 07:37
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Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
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