Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке сервиса 2ГИСПолит.ру вчера в 03:25
Сбербанк собирается приобрести картографический сервис 2ГИС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сразу несколько источников, знакомых с планами банка. Один из источников утверждает, что собственники сервиса самостоятельно вышли к инвесторам с предложением о продаже бизнеса.
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с чего всё началось
Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".РБКвчера в 02:08
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Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
Обновлено вчера в 23:21
Теннис
Шарапова встретится с Сереной Уильямс в первом круге US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США - US Open.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8
Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен заявила об абсурдности призывов некоторых европейских политиков, выступающих против возвращения России в G8.
Обновлено в 00:53
Кино
Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер задолжали авторам «Вия»
Управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) Кирилл Бодров подал иск в Арбитражный суд Москвы против кинокомпании China Film Group, и актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено вчера в 18:37
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Космос
Автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг Солнца
Обновлено 21 августа в 07:06
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов России
Сегодня, 22 августа, президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями угледобывающих регионов России.
Обновлено вчера в 00:37
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».
Обновлено вчера в 16:58
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100).
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 27 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением» дипломатии США
Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его «ядовитым растением» дипломатии США.
Обновлено в 01:16
Политика
Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя
Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Доносивший ФБР на Марию Бутину бизнесмен покинул свою компанию
Американский предприниматель Патрик Бёрн, передававший властям США сведения о россиянке Марии Бутиной, ушел в отставку с поста генерального директора онлайн-ретейлера Overstock.com.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по росту российской экономики
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило прогноз по темпам роста российского ВВП в 2019 г. с 1,6 до 1,2%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет агентства.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
Заседание Совбеза ООН закончилось ничем
Заседание Совета Безопасности ООН, которое ранее инициировали Россия и Китай, закончилось обменом упреками и без каких-либо значимых результатов, сообщает 22 августа «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Канада объявила «цену» за возвращение России в G8
Глава МИД Канады Христя Фриланд не стала полностью исключать возвращение России в G8, как канадский премьер Джастин Трюдо, но назвала несколько условий.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 02:32
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Экономика
Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид
Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено вчера в 02:37
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58