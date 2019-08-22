Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".

с чего всё началось

Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в картографическом сервисе "2ГИС", который входит в десятку крупнейших холдингов Рунета, сообщает в четверг РБК со ссылкой на источники. По информации издания, инициаторами возможной сделки выступили собственники сервиса.

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