Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке сервиса «2ГИС»DP.RU вчера в 03:06
Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в картографическом сервисе "2ГИС", который входит в десятку крупнейших холдингов Рунета, сообщает в четверг РБК со ссылкой на источники. По информации издания, инициаторами возможной сделки выступили собственники сервиса.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".РБКвчера в 02:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия
Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила
Обновлено вчера в 00:50
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 04:55
Футбол
Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено вчера в 13:47
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8
Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна»
Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено вчера в 16:23
Технологии
Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправляют на Чукотку
Обновлено вчера в 18:54
Культура
Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве
Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика
Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках
Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Путин объяснил, чем должен сопровождаться рост добычи угля
Президент РФ Владимир Путин убежден, что увеличение добычи угля в стране должно сопровождаться внедрением новых технологий, но нельзя забывать и о нуждах шахтерах, а также о природе.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Сергей Сокол: необходимо увеличить пенсию жителям Приангарья
Напомним, пенсионер получает доплату из бюджета, если его пенсия ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие
Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов
Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
В Екатеринбурге по делу об изнасиловании задержаны трое полицейских
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено вчера в 02:58
Происшествия
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 10:00
Музыка
Эннио Морриконе отсудил права на саундтреки к шести фильмам
Апелляционный суд постановил, что композитор Эннио Морриконе может получить права на саундтреки к шести итальянским фильмам, за которые он борется уже почти три года.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Кино
Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures
Инициативная группа создала страницу на Facebook, посвященную штурму офиса компании Sony Pictures с целью спасения любимого супергероя.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено вчера в 18:15
Кино
Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Существенную часть заработка составили их гонорары за роли в фильме «Мстители: Финал», ставший самым кассовым в истории.
Обновлено 21 августа в 22:05
Технологии
В России планируют создать беспилотный флот для хождения по Арктике
Обновлено вчера в 11:45
Наука
Квантовые физики впервые телепортировали кутриты
Обновлено вчера в 02:48