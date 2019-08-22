Экономика

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке сервиса «2ГИС»DP.RU вчера в 03:06

Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в картографическом сервисе "2ГИС", который входит в десятку крупнейших холдингов Рунета, сообщает в четверг РБК со ссылкой на источники. По информации издания, инициаторами возможной сделки выступили собственники сервиса.
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с чего всё началось

Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".
РБКвчера в 02:08

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Сбербанк ведет переговоры о покупке крупной новосибирской IT-компании

РБК Новосибирсквчера в 06:05

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС

ТАССвчера в 02:42

РБК: Сбербанк решил купить долю в 2ГИС

НГСвчера в 04:42

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Ведомостивчера в 03:16

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

Коммерсантъвчера в 03:03

Сбербанк может приобрести долю в сервисе 2ГИС

Континент Сибирь Onlineвчера в 05:24

Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

РБКвчера в 02:08
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия

Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила

Обновлено вчера в 00:50
Общество

Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю

Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 04:55
Футбол

Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена

Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено вчера в 13:47
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие

Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД

Обновлено вчера в 15:43
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8

Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Авто

В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна»

Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
Обновлено вчера в 06:25
Политика

В США назвали условие возвращения России в G8

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено вчера в 16:23
Технологии

Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправляют на Чукотку

Обновлено вчера в 18:54
Культура

Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве

Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол

Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика

Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках

Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Путин объяснил, чем должен сопровождаться рост добычи угля

Президент РФ Владимир Путин убежден, что увеличение добычи угля в стране должно сопровождаться внедрением новых технологий, но нельзя забывать и о нуждах шахтерах, а также о природе.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика

Сергей Сокол: необходимо увеличить пенсию жителям Приангарья

Напомним, пенсионер получает доплату из бюджета, если его пенсия ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие

Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов

Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

В Екатеринбурге по делу об изнасиловании задержаны трое полицейских

Обновлено вчера в 09:35
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено вчера в 02:58
Происшествия

Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено вчера в 18:37
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено 20 августа в 22:59
Шоу-бизнес

Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 10:00
Музыка

Эннио Морриконе отсудил права на саундтреки к шести фильмам

Апелляционный суд постановил, что композитор Эннио Морриконе может получить права на саундтреки к шести итальянским фильмам, за которые он борется уже почти три года.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Кино

Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures

Инициативная группа создала страницу на Facebook, посвященную штурму офиса компании Sony Pictures с целью спасения любимого супергероя.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной

Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено вчера в 18:15
Кино

Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Существенную часть заработка составили их гонорары за роли в фильме «Мстители: Финал», ставший самым кассовым в истории.
Обновлено 21 августа в 22:05
Технологии

В России планируют создать беспилотный флот для хождения по Арктике

Обновлено вчера в 11:45
Наука

Квантовые физики впервые телепортировали кутриты

Обновлено вчера в 02:48
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