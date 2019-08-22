Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке сервиса «2ГИС»DP.RU вчера в 03:06
Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в картографическом сервисе "2ГИС", который входит в десятку крупнейших холдингов Рунета, сообщает в четверг РБК со ссылкой на источники. По информации издания, инициаторами возможной сделки выступили собственники сервиса.
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с чего всё началось
Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".РБКвчера в 02:08
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Политика
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Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре на складе свечей в Петербурге
Количество пострадавших при пожаре на складе свечей на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга увеличилось до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС на месте ЧП.
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Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС
«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 00:54
Происшествия
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Обновлено вчера в 21:01
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
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Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Кишинева
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Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
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Певица Майли Сайрус опубликовала в социальных сетях длинный пост, посвященный многочисленным публикациям в СМИ о ее изменах актеру Лиаму Хемсворту.
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Американская ассоциация кинокомпаний официально выдала фильму «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли рейтинг «R» за кровь, насилие, мат и изображения сексуального характера.
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Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
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Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
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Мосбиржа приостановила своповые сделки с зерном из-за хищений
Напомним, чистая прибыль Мосбиржи в первом квартале 2019 года сократилась до шестилетнего минимума, составив 3 млрд руб. Это было связано с тем, что из-за пропажи зерна пришлось создавать резерв.
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Общество
AliExpress допустил для России возврат товара без объяснения причин
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Авто
Porsche показал интерьер нового электрокара Porsche Taycan
Презентация нового электрического автомобиля от Porsche состоится 4 сентября, а до этого времени компания подогревает интерес поклонников, публикуя изображения.
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