Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке сервиса «2ГИС»DP.RU вчера в 03:06
Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в картографическом сервисе "2ГИС", который входит в десятку крупнейших холдингов Рунета, сообщает в четверг РБК со ссылкой на источники. По информации издания, инициаторами возможной сделки выступили собственники сервиса.
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с чего всё началось
Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".РБКвчера в 02:08
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