Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".

с чего всё началось

Политика В Праге осквернили памятник маршалу Коневу Российское посольство в Чехии возмущено реакцией местных властей на осквернение памятника Ивану Коневу в Праге.

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