Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИСКоммерсантъ вчера в 03:03
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
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с чего всё началось
Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".РБКвчера в 02:08
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Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Российское посольство в Чехии возмущено реакцией местных властей на осквернение памятника Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 00:35
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Audi присоединится к BMW и Mercedes в разработке автопилота
Материнская компания Audi – Volkswagen - недавно рассказала, что объединит свои усилия с американским гигантом Ford, чтобы вывести на авторынок больше автономных технологий.
Обновлено в 01:58
Здоровье
На Кубани снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Во втором квартале 2019 года в Краснодарском крае на 7% снизилась смертность от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 00:54
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Суд не стал продлевать арест счетов Абызова
Обновлено вчера в 12:53
Авто
За первое полугодие 2019 года у россиян улучшилось мнение о марке LADA
Мнение потенциальных покупателей о LADA Vesta, Granta, Largus, XRay и марке LADA в целом за первое полугодие 2019 года улучшилось.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк после сообщений об онкологическом заболевании отменила спектакли в театре и не появляется на светских мероприятиях.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
США назвали необходимое условие для возвращения России в G8
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может рассмотреть возвращение в состав G8 в 2020 году, но при условии того, что участники объединения продемонстрируют интерес в «общении на равных».
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Цена полного комплекта вещей для школьника в Москве составляет около 10 тыс. рублей
Собрать московского школьника к 1 сентября в 2019 году может стоить родителям порядка 10 тыс. рублей, комплект включает в себя одежду, обувь, канцелярские принадлежности и рюкзак.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Хирурга во Франции подозревают в изнасиловании 250 детей
Врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека на юго-западе Франции заподозрили в изнасиловании около 250 детей.
Обновлено вчера в 18:20
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».
Обновлено в 01:17
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в складском здании в Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
Обновлено в 01:46
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:02
Футбол
Тренер «Арсенала» посоветовал Мустафи и Эльнени покинуть клуб
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.
Обновлено в 01:45
Авто
BMW 5-Series получил подсветку решетки радиатора
После ламп подсветки в дверях, на дверных ручках, внутреннего освещения и необычного светового коврика Welcome Light, установленного под автомобилем, BMW нашла другой способ добавить больше светодиодов в свои автомобили.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
Пять человек погибли в давке на концерте известного рэпера в Алжире
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Государство может начать наказывать банки за нарушения при сопровождении госзаказа
Минфин и ЦБ работают над тем, чтобы сделать выполнение банковских гарантий безусловно обязательным, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит поправки в КоАП с санкциями за нарушения банковского сопровождения спецсчетов, рассказала директор департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова на Петербургском форуме контрактных отношений (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено вчера в 17:21
Гаджеты
Излучение от iPhone превышает допустимую норму
Исследование проведено в лаборатории RF Exposure Lab по заказу издания Chicago Tribune.Стандартный тест при воссоздании наихудших условий использования девайса показал самое высокое излучение у iPhone 7. Для подтверждения результата эксперты повторили работу, проверив еще четыре смартфона.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:17