с чего всё началось

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.

Политика Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8 Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.

Общество «Ютэйр» пожаловалась на Росавиацию в ФАС Авиакомпания "Ютэйр" направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой проверить действия Росавиации при распределении ряда прибыльных рейсов, ранее закрепленных за обанкротившейся "Трансаэро", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.

Музыка Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен.

Футбол Голкипер ЦСКА продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске» Агент вратаря Георгия Кырнаца Алексей Сафонов заявил, что его клиент переходит из московского ЦСКА в "СКА-Хабаровск".

Авто Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4 В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году «Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Транспорт Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.

Армия и оружие Сирийская армия заняла Хан-Шейхун 19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.

Политика Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Происшествия Уволено все Управление экономической безопасности МВД Петербурга Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией.

Общество Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.

Политика Евросоюз выступил против возвращения России в G8 Евросоюз выступает против присоединения России к переговорам «Группы семи» (G7, «Большая семерка») без предварительных условий.

Политика Украина назвала предмет торга по возвращению России в G7 Предметом торга в вопросе возвращения России в «Группу семи» (G7, «Большая семерка») является выдача арестованных украинских моряков и других украинских граждан, находящихся в заключении.

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Игры Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5 Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Происшествия Аварийно севший в Жуковском А321 подготовили к эвакуации В подмосковном Жуковском закончены работы по подготовке аварийно севшего самолёта А321 к эвакуации.

Происшествия Кинувшего в бойца ОМОНа мусорную урну оставили под арестом Московский городской суд принял решение оставить под арестом Евгения Коваленко, который обвиняется в нападении на бойца спецназа ОМОН во время несанкционированного митинга оппозиции в Москве 27 июля.

Общество Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.