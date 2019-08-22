Экономика

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИСВедомости 03:16

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.
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с чего всё началось

Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".
РБК02:08

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Сбербанк ведет переговоры о покупке крупной новосибирской IT-компании

РБК Новосибирск06:05

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС

ТАСС02:42

РБК: Сбербанк решил купить долю в 2ГИС

НГС04:42

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Ведомости03:16

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

Коммерсантъ03:03

Сбербанк может приобрести долю в сервисе 2ГИС

Континент Сибирь Online05:24

Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

РБК02:08
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Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

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Обновлено вчера в 15:00
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Армия и оружие

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Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы. Об этом сообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.
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Официальный курс евро снизился на 48 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
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