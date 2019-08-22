Экономика
РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИСВедомости 03:16
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.
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с чего всё началось
Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".РБК02:08
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Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Обновлено в 04:36
Политика
Путин жестко ответил на испытание США запрещенных ДРСМД ракет
Владимир Путин заверил, что Россия зеркально ответит на испытание крылатой и запрещенной ДРСМД ракеты наземного базирования, которое недавно провели военные США.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:35
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Кино
Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
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Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин назвал причину протестов в Москве
Президент России Владимир Путин назвал причину протестов в Москве. Об этом сегодня, 21 августа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Бельгийские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро
Члены молодежного крыла бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" предложили американскому лидеру Дональду Трампу выгодную сделку - приобрести состоящий из пяти провинций Валлонский регион всего за один евро.
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Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Шойгу сообщил о неспокойных границах России
Вооружённые силы продолжаются укрепляться на фоне неспокойной ситуации на границах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, информацию которого приводит «Федеральное агентство новостей».
Обновлено вчера в 10:25
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
МИД Украины готовит документы к возможной встрече Трампа и Зеленского
Поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор 15 августа сообщил, что в ближайшие недели будет возможна короткая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Варшаве.
Обновлено в 06:05
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Наука
Предложен самый тяжелый кандидат на звание темной материи
Ученые предполагают, что темная материя целиком состоит из тяжелых гравитино — частиц, обуславливающих гравитационное притяжение.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
Украинские силовики спровоцировали вспышку чумы в Донбассе
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы. Об этом сообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.
Обновлено в 04:51
Финансы
Официальный курс евро снизился на 48 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:38
Общество
Минпросвещения отказалось учить школьников компьютерным играм
Ранее в четверг сообщалось, что Институт развития интернета (ИРИ) обратился к Минпросвещения с предложением ввести в школах обучение компьютерным играм Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.
Обновлено в 06:46
Политика
Стало известно, чем Ниинистё угощал Путина за ужином
В канцелярии финского главы сообщили, что в среду вечером президент Саули Ниинистё и российский лидер Владимир Путин поужинали в ресторане Walhalla.
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Отцом впервые станет Квентин Тарантино
Впервые станут родителями певица Даниэла Пик и американский режиссер Квентин Тарантино.
Обновлено в 06:15
Общество
«Левада-центр»: каждый пятый россиянин верит в свое влияние на власть
Пятая часть россиян (19%) верит в то, что они могут оказывать влияние на принятие государственных решений в стране (3% — «определенно да», 16% — «в какой-то мере да»).
Обновлено в 03:21