с чего всё началось

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Политика В Москве обсудили обстановку в Европе в 1939 году Во время дискуссии историки обозначили основные причины, подтолкнувшие СССР на подписание пакта, а также рассказали об обстановке в Европе в начале прошлого столетия.

Армия и оружие Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии "Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении.

Футбол «Спартак» выделил гостевую квоту «Зениту» в 4 тысячи билетов Болельщикам санкт-петербургского клуба красно-белые предоставили квоту в 4 236 билетов, минимальная стоимость одного составляет 1500 рублей.

Здоровье В России появились опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии О риске для жителей России заразиться смертельными тропическими болезнями написала 23 августа газета «Известия».

Политика Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.

Политика Зеленский назвал условия для возвращения России в G8 Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сможет вернуть в G8 только после возвращения Крыма.

Космос Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году Капсула с образцами пород астероида Рюгу, взятых японским зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), приземлится отдельно от аппарата в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия.

Происшествия Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.

Политика «Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа По словам Медведчука, руководство компании ставит палки в колеса, не давая возможности договориться о поставках газа в страну.

Культура Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Энергетика «Роснефть» договорилась о разработке газовых месторождений в Мозамбике «Роснефть» подписала меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений с госкомпанией Мозамбика Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) и меморандум о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (INP, Instituto Nacional de Petroleo), сообщает «Интерфакс».

Политика Дмитрий Медведев открыл мировой чемпионат WorldSkills в Казани Турнир завершится 27 августа Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, пишет РИА Новости.

Космос Робота «Федора» отправили на орбиту Благодарю, товарищ Генеральный! https: / / t.co / D3mcZAsyGq — FEDOR (@ FEDOR37516789) August 22, 2019 Российский андроидный робот FEDOR с позывным Skybot-F850 предназначен для ремонта внутри станции и в открытом космосе.

Политика Французские журналисты сравнили «язык жестов» Путина и Макрона Журналисты из Франции проанализировали «язык жестов» президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона на встрече в Марселе, отметив, что российский лидер держался куда увереннее главы принимающей встречу страны.

Политика В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.

Единоборства Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор принёс свои извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.

Экономика Boeing планирует выпускать по 52 авиалайнера 737 в месяц c февраля Американская авиакорпорация Boeing планирует выпускать по 52 самолета в месяц модели 737 с февраля 2020 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.