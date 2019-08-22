Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИСКоммерсантъ 03:03
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
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с чего всё началось
В последнем рейтинге самых дорогих компаний Рунета, составленном журналом Forbes, 2ГИС занимает восьмое место, его стоимость оценивается в $243 млн (16, 2 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 августа).РБК02:08
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Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
В Москве обсудили обстановку в Европе в 1939 году
Во время дискуссии историки обозначили основные причины, подтолкнувшие СССР на подписание пакта, а также рассказали об обстановке в Европе в начале прошлого столетия.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
"Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:38
Футбол
Экс-вратарь сборной Англии Фрейзер Форстер вернулся в «Селтик»
Состав шотландского «Селтика» пополнился вратарем «Саутгемптона» Фрейзером Форстером, 22 августа сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 20:03
Футбол
«Спартак» выделил гостевую квоту «Зениту» в 4 тысячи билетов
Болельщикам санкт-петербургского клуба красно-белые предоставили квоту в 4 236 билетов, минимальная стоимость одного составляет 1500 рублей.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Здоровье
В России появились опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии
О риске для жителей России заразиться смертельными тропическими болезнями написала 23 августа газета «Известия».
Обновлено в 20:35
Политика
Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.
Обновлено в 18:54
Политика
Зеленский назвал условия для возвращения России в G8
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сможет вернуть в G8 только после возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие
Sohu о «советском гене»: почему Россия смеет выступать против США
США ведут себя на международной арене как мировой полицейский.
Обновлено в 20:15
Космос
Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году
Капсула с образцами пород астероида Рюгу, взятых японским зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), приземлится отдельно от аппарата в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37
Гаджеты
В Google рассказали о нововведениях в Android
Обновлено в 15:09
Политика
«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа
По словам Медведчука, руководство компании ставит палки в колеса, не давая возможности договориться о поставках газа в страну.
Обновлено в 17:22
Культура
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила
Обновлено в 00:50
Энергетика
«Роснефть» договорилась о разработке газовых месторождений в Мозамбике
«Роснефть» подписала меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений с госкомпанией Мозамбика Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) и меморандум о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (INP, Instituto Nacional de Petroleo), сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 14:48
Политика
Дмитрий Медведев открыл мировой чемпионат WorldSkills в Казани
Турнир завершится 27 августа Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, пишет РИА Новости.
Обновлено в 15:45
Космос
Робота «Федора» отправили на орбиту
Благодарю, товарищ Генеральный! https: / / t.co / D3mcZAsyGq — FEDOR (@ FEDOR37516789) August 22, 2019 Российский андроидный робот FEDOR с позывным Skybot-F850 предназначен для ремонта внутри станции и в открытом космосе.
Обновлено в 03:08
Политика
Французские журналисты сравнили «язык жестов» Путина и Макрона
Журналисты из Франции проанализировали «язык жестов» президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона на встрече в Марселе, отметив, что российский лидер держался куда увереннее главы принимающей встречу страны.
Обновлено в 13:34
Политика
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Единоборства
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор принёс свои извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.
Обновлено в 18:56
Технологии
Опасные вейпы: у курильщиков нашли неизвестную болезнь легких
В недомоганиях некоторые из пациентов обвиняют опасные вейпы.
Обновлено в 17:57
Экономика
Boeing планирует выпускать по 52 авиалайнера 737 в месяц c февраля
Американская авиакорпорация Boeing планирует выпускать по 52 самолета в месяц модели 737 с февраля 2020 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:08
Энергетика
Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара
Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.
Обновлено в 20:38