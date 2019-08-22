Экономика

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИСКоммерсантъ 03:03

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
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с чего всё началось
В последнем рейтинге самых дорогих компаний Рунета, составленном журналом Forbes, 2ГИС занимает восьмое место
, его стоимость оценивается в $243 млн (16, 2 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 августа).
РБК02:08

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Сбербанк ведет переговоры о покупке крупной новосибирской IT-компании

РБК Новосибирск06:05

Сбербанк может приобрести долю в сервисе 2ГИС

Континент Сибирь Online05:24

Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

РБК02:08

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Ведомости03:16

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

Коммерсантъ03:03

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС

ТАСС02:42

РБК: Сбербанк решил купить долю в 2ГИС

НГС04:42
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Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
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В Москве обсудили обстановку в Европе в 1939 году

Во время дискуссии историки обозначили основные причины, подтолкнувшие СССР на подписание пакта, а также рассказали об обстановке в Европе в начале прошлого столетия.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

"Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:38
Футбол

Экс-вратарь сборной Англии Фрейзер Форстер вернулся в «Селтик»

Состав шотландского «Селтика» пополнился вратарем «Саутгемптона» Фрейзером Форстером, 22 августа сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 20:03
Футбол

«Спартак» выделил гостевую квоту «Зениту» в 4 тысячи билетов

Болельщикам санкт-петербургского клуба красно-белые предоставили квоту в 4 236 билетов, минимальная стоимость одного составляет 1500 рублей.
Обновлено в 14:12
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Здоровье

В России появились опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии

О риске для жителей России заразиться смертельными тропическими болезнями написала 23 августа газета «Известия».
Обновлено в 20:35
Музыка

Группу Die Antwoord лишили концертов из-за избиения музыканта-гея

Обновлено в 11:51
Политика

Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.
Обновлено в 18:54
Политика

Зеленский назвал условия для возвращения России в G8

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сможет вернуть в G8 только после возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие

Sohu о «советском гене»: почему Россия смеет выступать против США

США ведут себя на международной арене как мировой полицейский.
Обновлено в 20:15
Политика

Посольство РФ в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу

Обновлено в 16:26
Космос

Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году

Капсула с образцами пород астероида Рюгу, взятых японским зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), приземлится отдельно от аппарата в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37
Гаджеты

В Google рассказали о нововведениях в Android

Обновлено в 15:09
Политика

«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа

По словам Медведчука, руководство компании ставит палки в колеса, не давая возможности договориться о поставках газа в страну.
Обновлено в 17:22
Культура

Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину

Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила

Обновлено в 00:50
Энергетика

«Роснефть» договорилась о разработке газовых месторождений в Мозамбике

«Роснефть» подписала меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений с госкомпанией Мозамбика Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) и меморандум о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (INP, Instituto Nacional de Petroleo), сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 14:48
Политика

Дмитрий Медведев открыл мировой чемпионат WorldSkills в Казани

Турнир завершится 27 августа Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, пишет РИА Новости.
Обновлено в 15:45
Космос

Робота «Федора» отправили на орбиту

Благодарю, товарищ Генеральный! https: / / t.co / D3mcZAsyGq — FEDOR (@ FEDOR37516789) August 22, 2019 Российский андроидный робот FEDOR с позывным Skybot-F850 предназначен для ремонта внутри станции и в открытом космосе.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

Обновлено в 16:00
Политика

Французские журналисты сравнили «язык жестов» Путина и Макрона

Журналисты из Франции проанализировали «язык жестов» президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона на встрече в Марселе, отметив, что российский лидер держался куда увереннее главы принимающей встречу страны.
Обновлено в 13:34
Политика

В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Единоборства

Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор принёс свои извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.
Обновлено в 18:56
Технологии

Опасные вейпы: у курильщиков нашли неизвестную болезнь легких

В недомоганиях некоторые из пациентов обвиняют опасные вейпы.
Обновлено в 17:57
Экономика

Boeing планирует выпускать по 52 авиалайнера 737 в месяц c февраля

Американская авиакорпорация Boeing планирует выпускать по 52 самолета в месяц модели 737 с февраля 2020 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено в 06:31
Энергетика

Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара

Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.
Обновлено в 20:38
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