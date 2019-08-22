с чего всё началось

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.

Гаджеты Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s Компания Samsung анонсировала обновленные версии своих смартфонов Galaxy A50 и A30 – Galaxy A30s и Galaxy A50s.

Кино Актрису Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище Актрису столичного театра Ермоловой, народную артистку России Александру Назарову похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище.

Экономика Путин увеличил финансирование грантов по культуре и искусству Президент увеличил размер фонда грантов в области культуры и искусства. Также грантополучателей стало больше - теперь их сто.

Политика Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8 Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.

Общество Ночь на 22 августа в Москве стала самой теплой за месяц Ночь на 22 августа стала самой теплой за этот месяц, сообщается на портале «Метеоновости».

Шоу-бизнес Лолита отказалась выплачивать долг за ЖКХ «В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Лолиты Милявской на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тысяч рублей, а также пеней и судебных расходов», — отмечали представители органа.

Футбол «ПСЖ» отказался обменять Неймара в «Реал» По информации издания, парижане отказались обменять 27-летнего бразильского футболиста на игроков «Королевского клуба».

Армия и оружие Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".

Транспорт Станции Сокольнической линии метро откроют 22 августа Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Шоу-бизнес Бузову обокрала обезьяна на Бали Певицу и ведущую Ольгу Бузову обокрала обезьяна. Это произошло на Бали, во время съемок нового проекта телезвезды.

Общество В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения По его данным, руководство выпустило приказ, где говорится о сокращениях из-за экономической ситуации.

Гаджеты Фото дня: умные часы Apple Watch Series 5 на руке пользователя На этой неделе Евразийская экономическая комиссия зарегистрировала сразу несколько устройств Apple, работающих под управлением операционной системы watchOS 6. В списке присутствуют четыре версии новых умных часов Apple Watch Series 5, которые проходят под модельными номерами A2156, A2157, A2092 и A2093.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Энергетика «Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.

Здоровье В Сургуте пациенты тубдиспансера объявили голодовку В Сургуте пациенты противотуберкулезного диспансера объявили голодовку.

Общество Исследователи рассказали о повреждениях «Титаника» Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника". Об этом сообщается на сайте Atlantic Productions.

Футбол В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.

Политика Депутаты непризнанного Косова проголосовали за роспуск парламента Парламент непризнанного Косова на экстренном заседании в четверг проголосовал за самороспуск.

Кино Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

Технологии Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, позволяющий переносить движения ног человека в VR.