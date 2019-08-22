Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИСКоммерсантъ 03:03
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
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с чего всё началось
В последнем рейтинге самых дорогих компаний Рунета, составленном журналом Forbes, 2ГИС занимает восьмое место, его стоимость оценивается в $243 млн (16, 2 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 августа).РБК02:08
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Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s
Компания Samsung анонсировала обновленные версии своих смартфонов Galaxy A50 и A30 – Galaxy A30s и Galaxy A50s.
Обновлено в 08:37
Кино
Актрису Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Актрису столичного театра Ермоловой, народную артистку России Александру Назарову похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 08:39
Экономика
Путин увеличил финансирование грантов по культуре и искусству
Президент увеличил размер фонда грантов в области культуры и искусства. Также грантополучателей стало больше - теперь их сто.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Общество
Ночь на 22 августа в Москве стала самой теплой за месяц
Ночь на 22 августа стала самой теплой за этот месяц, сообщается на портале «Метеоновости».
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Лолита отказалась выплачивать долг за ЖКХ
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Лолиты Милявской на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тысяч рублей, а также пеней и судебных расходов», — отмечали представители органа.
Обновлено в 04:00
Футбол
«ПСЖ» отказался обменять Неймара в «Реал»
По информации издания, парижане отказались обменять 27-летнего бразильского футболиста на игроков «Королевского клуба».
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском
Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:23
Транспорт
Станции Сокольнической линии метро откроют 22 августа
Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Бузову обокрала обезьяна на Бали
Певицу и ведущую Ольгу Бузову обокрала обезьяна. Это произошло на Бали, во время съемок нового проекта телезвезды.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
По его данным, руководство выпустило приказ, где говорится о сокращениях из-за экономической ситуации.
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты
Фото дня: умные часы Apple Watch Series 5 на руке пользователя
На этой неделе Евразийская экономическая комиссия зарегистрировала сразу несколько устройств Apple, работающих под управлением операционной системы watchOS 6. В списке присутствуют четыре версии новых умных часов Apple Watch Series 5, которые проходят под модельными номерами A2156, A2157, A2092 и A2093.
Обновлено в 07:19
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Энергетика
«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль
Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Здоровье
В Сургуте пациенты тубдиспансера объявили голодовку
В Сургуте пациенты противотуберкулезного диспансера объявили голодовку.
Обновлено в 01:45
Общество
Исследователи рассказали о повреждениях «Титаника»
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника". Об этом сообщается на сайте Atlantic Productions.
Обновлено в 02:38
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Политика
Депутаты непризнанного Косова проголосовали за роспуск парламента
Парламент непризнанного Косова на экстренном заседании в четверг проголосовал за самороспуск.
Обновлено в 05:07
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, позволяющий переносить движения ног человека в VR.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00