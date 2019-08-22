Экономика

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИСКоммерсантъ 03:03

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
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с чего всё началось
В последнем рейтинге самых дорогих компаний Рунета, составленном журналом Forbes, 2ГИС занимает восьмое место
, его стоимость оценивается в $243 млн (16, 2 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 августа).
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