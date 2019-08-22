с чего всё началось

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.

Общество Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро» Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.

Политика В Кремле прокомментировали иск метро к организаторам акции 27 июля Иск Московского метрополитена к организаторам несогласованной акции 27 июля не выходит за рамки закона и имеет право на существование, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Трамп выразил желание вернуть Россию в G8 Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».

Политика Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).

Происшествия Пострадавшие при взрыве под Северодвинском пошли на поправку Сотрудники Росатома идут на поправку после взрыва на полигоне под Архангельском, который прогремел во время испытаний.

Наука В ВОЗ оценили влияние микропластика в питьевой воде на здоровье Эксперты Всемирной организации здравоохранения пока не считают угрозой для здоровья микроскопические частицы пластика, содержащиеся в питьевой воде, однако призывают ученых обратить самое пристальное внимание на проблему пластикового загрязнения окружающей среды.

Музыка Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

Кино Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет Для культового 56-летнего режиссера малыш станет первенцем. Об этом сообщает издание People.

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Кино Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

Политика В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.

Культура Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.

Политика Песков прокомментировал попытку Трампа купить Гренландию О намерении Трампа купить входящую в состав Дании на правах автономии Гренландию 16 августа написала газета The Wall Street Journal.

Общество Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).

Политика Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.