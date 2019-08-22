Экономика
РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИСВедомости 03:16
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.
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с чего всё началось
Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".РБК02:08
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Общество
Названы самые популярные песни лета 2019 года в Москве
Обновлено в 05:46
Футбол
«МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер»
Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер».
Обновлено в 04:33
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
Линейка сократилась до трех моделей: Ravon R2, Nexia R3 и R4. Цены стартуют с отметки 646 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Меркель и Джонсон высказались против возвращения России в G7
Канцлер Германии Ангела Меркель и Премьер Великобритании Борис Джонсон высказались против скорого возвращения России в G7 на совместной пресс-конференции, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 16:23
Наука
Самый крупный электрический паром выполнил первую перевозку
Крупнейший в мире электрический паром "Эллен" осуществил первый коммерческий рейс пятнадцатого августа 2019-го года.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
На юго-востоке Турции погибли трое военных
Трое турецких военнослужащих погибли в результате столкновения с курдскими повстанцами в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, которая расположена вблизи границ с Сирией и Ираком.
Обновлено в 05:44
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Республика Корея решила выйти из соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией, передает агентство «Ренхап».
Обновлено в 05:53
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Политика
FT: Еврокомиссия установит жесткие рамки для применения технологий по распознаванию лиц
Власти ЕС намерены ввести жесткие требования по использованию технологий распознавания лиц и полученных при этом данных, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Еврокомиссии.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля
Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Мамаев не уплатил налоги почти на 500 тысяч рублей
Обновлено в 03:40
Авто
Hyundai Palisade появился в России
По данным сервиса Autocod, первый и пока единственный Hyundai Palisade в России стоит на учете в Самарской области – на нем установлены соответствующие номера с 763-м регионом.
Обновлено в 03:59
Наука
Искусственный интеллект проверит работу продавцов Tele2
Цифровое решение позволяет оценивать разговор консультанта с клиентом с помощью технологий ИИ и автоматизировать мониторинг качества сервиса.
Обновлено в 05:28
Экономика
Россияне отключаются от кабельного телевидения
Аналитики отмечают, что в сегменте кабельного телевидения наблюдается значительный отток пользователей.
Обновлено в 02:04
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Белогорске патологоанатома наказали за кражу телефона у покойника
Суд установил, что мужчина, выполняя свои обязанности в одном из моргов, увидел у покойника гаджет и решил его похитить.
Обновлено в 04:53
Общество
Сегодня отмечается День государственного флага России
Сегодня в России отмечается День государственного флага.
Обновлено в 03:14
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00