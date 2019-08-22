с чего всё началось

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.

Кино Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.

Общество Родителям школьников предложили выдавать пособия на 1 сентября В Государственной Думе предложили выдавать специальные пособия к 1 сентября семьям, воспитывающим школьников.

Происшествия Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.

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Происшествия Видео спасения девочки, которая провела в нижегородском лесу 3 дня В Нижегородской области в лесу нашли живой пятилетнюю девочку, которая потерялась в минувшее воскресенье.

Общество Исследование показало, кто в России меньше всего опасается сокращений Меньше всего опасаются сокращений начинающие специалисты и студенты (0,55), ученые и учителя (0,51), а также рабочий персонал (0,45).

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Происшествия При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.

Технологии Биржа братьев Уинклвоссов стала доступна в Австралии Криптовалютная биржа Gemini открыла доступ пользователям из Австралии.

Футбол «Наполи» заинтересовался Чаловым Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.

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Шоу-бизнес Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.

Космос Робот «Федор» успешно отправился к МКС Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.

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Происшествия Рыбаки выловили пятиметровую акулу весом в тонну Турецкие рыбаки выловили в Эгейском море пятиметровую акулу, вес которой почти достигает тонны. Об этом сообщается на сайте телеканала NTV.

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