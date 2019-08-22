Экономика

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИСВедомости 03:16

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.
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с чего всё началось
В последнем рейтинге самых дорогих компаний Рунета, составленном журналом Forbes, 2ГИС занимает восьмое место
, его стоимость оценивается в $243 млн (16, 2 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 августа).
РБК02:08

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РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

Коммерсантъ03:03

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Континент Сибирь Online05:24

РБК: Сбербанк решил купить долю в 2ГИС

НГС04:42

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

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РБК Новосибирск06:05

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС

ТАСС02:42

Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

РБК02:08
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